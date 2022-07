Exgerente de la ANV se deslindó del error en las hipotecas y evalúa acciones contra el presidente del organismo

El exgerente general de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), Gustavo Fernández Bernasconi, se deslindó de la situación generada en el organismo y que pudo terminar con una pérdida de millones de dólares por prescripción de créditos hipotecarios. A su vez, está evaluando acciones contra su presidente, Klaus Mill von Metzen.

El coronel retirado, que ingresó a la ANV como uno de los cargos que correspondía a Cabildo Abierto, dijo a Radio Universal que no fue destituido – como había manifestado Mill von Metzen - sino que renunció a su cargo. Además, negó las “irregularidades varias” durante su gestión, como también manifestó el presidente de la ANV.

Según Fernández, en marzo ya tenía la decisión de renunciar tomada porque no se estaba “sintiendo cómodo” y no había un “buen canal de comunicación” con Mill von Metzen.

El jerarca había indicado este martes en rueda de prensa que “la resolución se tomó en marzo-abril por varias irregularidades que no vienen al caso, para mantener una línea más contigua entre lo que es la dirección y la gerencia general”. Ante esto, Fernández indicó que “si hay irregularidades que las publiquen”.

“Nunca fui observado ni llamado la atención por algún hecho inusual y menos una investigación administrativa que haya al respecto”, dijo. Y agregó: “El (Mill Von Metzen) tiene un cargo de jerarquía, es el presidente. Si hubo una irregularidad, yo lo que haría en ese instante es tomar las medidas que tenga que tomar. El a mi no me hizo saber nunca de irregularidades, ni me llamó la atención, ni me observó, ni me dijo ‘esto así no lo hagas’”.

Fernández fue quien archivó un informe que advertía sobre posibles pérdidas de casi US$ 400 por prescripción de créditos hipotecarios.

El pasado 13 de julio, el Parlamento debió votar de urgencia un proyecto para evitar que el Estado perdiera ese dinero debido a un artículo de la LUC que acortó de 20 a 10 años el plazo de prescripción de las hipotecas.

A través de otro artículo, el 467 de la LUC, se estableció un plazo de dos años a partir de la vigencia de la ley para que las prescripciones que estuvieran en curso o empezaran a consumarse. Ese plazo se iba a cumplir en los próximos días. La situación fue descrita por el Ministerio de Vivienda (MVOT) como un "daño colateral" de la LUC.

“Yo en enero lo mando archivar, pero desde julio hasta enero eso circuló internamente, todos tomaron conocimiento y todos sabían cuáles son los límites o los cambios que tenia la ley y en qué afectaba en el proceso”, explicó Fernández.