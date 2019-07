Extitular de Unasev criticó la gestión actual por inacción en siniestralidad vial

El expresidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Gerardo Barrios, criticó a la actual gestión del organismo que dirigió hasta setiembre de 2017 y que funciona bajo la órbita de la Presidencia de la República, porque no se hizo un "análisis profundo" de los resultados adversos que obtuvo en materia de fallecidos en muertes de tránsito.

Según los datos de la Unasev publicados en los informes anuales de siniestralidad vial, desde 2016 la cantidad de fallecidos en accidentes de tránsito viene en aumento. Mientras que en 2017 habían sido 470 los fallecidos en el tránsito, en 2018 ese número aumentó a 528. De ese total de 528, 413 corresponden al interior del país y 115 a Montevideo, ciudad que tiene la tasa más baja de fallecidos, con 8 cada 100 mil habitantes. De esta manera, año a año Uruguay se aleja de la meta de cara a 2020, en base a lo que establece Naciones Unidas, que fijó en 278 los fallecidos en accidentes de tránsito en un año.

Barrios, médico de profesión, estuvo al frente de la Unasev diez años, el plazo máximo que se puede ocupar ese cargo. En ese período, Barrios enfrentó una situación similar a la que atraviesa ahora la Unasev. En una entrevista con el programa Más temprano que tarde de El Espectador, el expresidente de la unidad explicó que en 2013 la mortalidad había aumentado 5% respecto al año anterior, por lo que Unasev llevó adelante una "alerta nacional" con importante difusión en medios y en la agenda pública. "Se fortalecieron las acciones y descendió en 2016 la mortalidad", afirmó Barrios respecto a esos años, cuando los fallecidos pasaron de 506 a 446 a nivel nacional.

Sin embargo, apuntó que el organismo no actuó de la misma forma cuando se conocieron los datos de 2017, año en que la mortalidad volvió a aumentar. En ese momento Barrios ya había sido sucedido por Fernando Longo, el actual presidente de Unasev, quien comparte el directorio con Martín Elgue y Adrián Bringa. Tanto Bringa como Longo pertenecen al Frente Amplio (FA), mientras que Elgue es del Partido Nacional (PN).

En diálogo con El Observador, Barrios afirmó que no ha visto a través de los informes de la Unasev que se haya hecho un "análisis más profundo" sobre las causas del aumento de la mortalidad en el tránsito. El médico hoy está al frente de la Unidad de Siniestralidad y Lesividad de la Intendencia de Montevideo (IMM), donde se desempeña, según afirmó la comuna, de forma honoraria.

"El único indicador posible de buena gestión -no lo digo yo sino Naciones Unidas- y de políticas de seguridad viales es el descenso de la mortalidad en el tránsito. Cuando uno se aleja de esa meta tiene que ajustar el juego para mejorar", reflexionó Barrios. Y continuó diciendo que los resultados adversos obtenidos en los últimos años deberían haber prendido una "luz roja". "Yo, por lo menos, no he tenido señales ni he visto esa postura", agregó.

Falta un brazo ejecutor

Barrios aseguró que las críticas pretenden llevar la discusión a un "plano constructivo" que obligue a revisar lo que se está haciendo y a mejorar de cara a los próximos diez años. Para eso, afirmó que debería existir un "marco legal" que habilite a Unasev a ejecutar las políticas a nivel nacional. "Tenemos que tener un brazo ejecutor. Para eso no se requiere más presupuesto, nuevos organismos ni agentes. Ya existe la Policía Nacional de Tránsito (PNT) que debería tener una dirección política conformada por la Unasev", sostuvo. Y aseguró que en este tema las "autonomías departamentales no están comprometidas", pero que la "única manera" de cumplir las normas es que haya controles y fiscalización.

El país tiene "enormes debilidades", según Barrios, en el "control de la fiscalización a nivel nacional". "La fijación de las leyes es bien dispar y muy fraccionada de un departamento a otro. Y eso se refleja en las tasas de mortalidad de cada uno de los departamentos", agregó.

Ni Bringa ni Longo respondieron ante la consulta de El Observador.

Maldonado es el departamento que tiene la tasa más alta de fallecidos en siniestros de tránsito por año con 30,5 muertes cada 100 mil habitantes, según el último informe anual de Unasev. Le sigue Tacuarembó con 29, San José con 23,2 y Flores con 22,6. Por el contrario, los departamentos con la tasa más baja son Montevideo (8,3), Rivera (9,2) y Soriano (13,1).