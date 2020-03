Familia de Verónica Alonso alquila hotel al Mides por US$ 7 al día por huésped

El Ministerio de Desarrollo Social llegó a un acuerdo con el Hotel Urban Express para que, desde este martes, 50 personas en situación de calle que viven en Montevideo se hospeden en este establecimiento mientras siga vigente la emergencia sanitaria por coronavirus. Por cada huésped la empresa cobra US$ 7 al día, lo que redundará en US$ 15.000 al mes, dado que al finalizar la semana habrá cerca de 70 camas ocupadas.

Según supo El Observador, la sociedad anónima propietaria del Hotel Urban Express –ubicado en Andes y Uruguay– está integrada por la familia política de la exsenadora nacionalista Verónica Alonso, que está casada con el empresario Marcel Gerwer.

Sin embargo, todos los jerarcas del Mides consultados aseguraron que no sabían el nexo entre los Gerwer y el Hotel Urban Express, incluso el actual director de la división Programas de Personas en Situación de Calle, Gabriel Cunha, quien fue jefe de campaña de Alonso en las elecciones de 2014 y tesorero de su sector (Esperanza Nacional) en 2008.

"El hotel no es de Verónica Alonso, es de familiares que se lo alquilaron al Mides y cobran US$ 7 por persona, por día. Es para ayudar, no es un negocio para ella ni para el dueño: hay que pagar luz, agua, teléfono y limpieza. Y cuando lo entreguen, poner a nuevo el edificio", dijo a El Observador Ignacio Gerwer, el encargado del Hotel Urban Express, quien aclaró que Marcel Gerwer, el esposo de la ex precandidata presidencial, no es uno de los dueños de la empresa familiar.

Antes de dialogar con el encargado, El Observador se puso en contacto con la recepción del hotel y pidió para hablar con Marcel Gerwer. Los funcionarios indicaron en dos oportunidades distintas que volviera a llamar más tarde, ya que el empresario no había ido esa mañana al establecimiento.

El encargado del hotel insistió en que el convenio con el Mides no es un negocio para la empresa, que rebajó la tarifa diaria de una habitación doble de US$ 40 a US$ 14. El director general de la secretaría del Mides, Nicolás Martinelli, explicó que el dinero proviene de un fondo previsto para alquilar habitaciones de hoteles, lo que permitió que víctimas de violencia de género en situación de calle o con hijos a cargo se hospeden en establecimientos de la capital.

Al igual que Cunha, Martinelli dijo que no sabía que la familia Gerwer regenteaba el Hotel Urban Express. "Sigo sin tener documentación que me diga que ellos (los Gerwer) tienen que ver con el hotel; figura una sociedad anónima, y hasta donde me dicen, Marcel Gerwer no aparece como accionista", afirmó.

Por otra parte, remarcó que este detalle "no es lo más importante" ya que la cartera ahorró dinero y las personas en situación de calle pudieron ser asistidas de inmediato a partir de este acuerdo. Según Martinelli, el Mides gasta $ 9.600 al por cada persona en situación de calle que se hospeda en hotel. En cambio, si esa persona se alojara en un refugio, la Secretaría de Estado tendría que poner $ 37.000, lo que incluye las cuatro comidas.

Desde que se declaró la emergencia sanitaria, el viernes 13, el Mides se puso en contacto con varios hoteles de Montevideo para implementar este programa. Dirigentes de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU) dijeron a El Observador que sondearon entre sus afiliados y luego entregaron una lista de aproximadamente 12 empresas que estaban dispuestas a formar parte del acuerdo.

El fin de semana pasado, los jerarcas del Mides visitaron las instalaciones y se reunieron con los gerentes de esos hoteles, para ver si reunían las condiciones y podían llegar a un acuerdo, explicó Cunha. No obstante, "por un motivo u otro" eso no fue posible en la mayoría de los casos. La Secretaría de Estado está negociando con otros hoteles ubicados en Montevideo para poder abarcar más personas en situación de calle.

Para las personas que deban realizar cuarentena por tener el virus o haber estado en contacto con alguien que lo tiene, el Mides montará módulos desarmables en el predio de la Rural del Prado, cedido por la Asociación Rural del Uruguay (ARU) mientras dure la emergencia sanitaria.