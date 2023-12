Fede Bal habló sobre su relación con Flor Díaz y desmintió rumores

Después de que Fede Bal hiciera pública su nueva relación con Flor Díaz, el actor compartió detalles sobre cómo manejan la distancia en su noviazgo y despejó cualquier duda acerca de si mantienen una relación abierta.

Fede reveló en La Noche de Mirtha, el programa conducido por Mirtha Legrand en eltrece, que actualmente está en pareja con Flor Díaz, quien reside en México. Explicó que, a pesar de la distancia, la relación fluye de manera natural: "La gente me pregunta cómo hago con este noviazgo, pero la verdad es que el amor me sale naturalmente".

Sobre la elección de Flor de vivir en México, Fede compartió: "Ella vive allá por mucho de lo que nos pasa a los argentinos, busca una vida mejor. No hay nada que quiera más que pueda vivir acá y ganar lo que merece y pueda tener su trabajo como bailarina, con sus clases; pero muchas veces, es bastante imposible. Es la mejor bailarina que vi en mi vida".

Con admiración, expresó: "En este momento está en Francia y la admiro mucho. Al principio, me parecía que iba a ser difícil una relación a distancia y hoy es como lo más fácil del mundo. Mucha gente dice ‘tienen una relación abierta’ y no es así. Estamos viviendo una relación súper cerrada, yo estoy solo con ella y me sale orgánicamente. Ojalá que la vida nos junte siempre porque estoy muy feliz con ella".



Tras confirmar su relación con Flor Díaz, Fede Bal, quien previamente estuvo involucrado en una tumultuosa separación con Sofía Aldrey, compartió detalles de la primera conversación que tuvo su madre, Carmen Barbieri, con su nueva nuera. Carmen reveló en Mañanísima, el programa matutino de eltrece: "Fede estaba en México con ella. Él me decía ‘estoy con una chica que me gusta mucho’. Entonces un día estábamos en medio de una videollamada y ella le dice ‘mostrame, quiero que me conozca’. Me mandó un regalo que voy a traer mañana. Me regaló el calendario azteca".

Majo Martino, al analizar la situación, comentó en vivo: "Entonces está enganchada porque si le hacés un regalo a tu suegra es porque estás enganchada. Ella está enamorada de Fede".

Carmen compartió la primera impresión que tuvo de Flor: "Me pareció divina. Me dijo ‘quiero que sepas con quien está tu hijo, esta soy yo’. Estaban en un restaurante cuando me llamaron".

Estefi Berardi agregó: "A mí me dijeron que ella tiene un carácter tremendo, como que pone los puntos. Es una chica con personalidad". Carmen cerró la conversación, siendo tajante: "Así tiene que ser con Fede porque si no va muerta. Igual, es muy pronto para que se ponga de novio, no estoy de acuerdo".