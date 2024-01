Fede Bal y Flor Díaz dieron una nota por primera vez juntos: ”Somos muy libres los dos y nos respetamos también con esa libertad”

En la entrevista, Fede destacó la singularidad de su relación con Flor Díaz: "Es nuestra primera nota, así que es todo un poco extraño". Flor, por su parte, compartió la clave de la armonía en su romance: "No soy celosa. Cero problemas. Fede tampoco. Somos muy libres los dos y nos respetamos también con esa libertad".

"Nos sentimos muy bien el uno con el otro, no tenemos que dar explicaciones de nada", subrayó Fede Bal, reflexionando sobre la libertad y respeto que caracteriza su vínculo. Además, resaltó la inteligencia y autenticidad de Flor Díaz, destacando que la relación fluye de manera orgánica y natural: “Ella me da una libertad que creo que ninguna mujer me dio. Cuanta más libertad das, uno más quiere quedarse al lado. Ella es bastante inteligente, y no es que lo hace por algo, sino porque es así. Eso es lo más lindo”.

Al elogiar a Flor, Bal expresó: “Es la más linda del mundo. Baila y tiene un talento anormal. Soy un fan de ella y todo lo que hace. Lo que más me gusta es todo lo que genera. Me hace ser una persona increíble que no sabía que estaba dentro mío. Todo lo que pasa con ella es muy de peli, nuestra vida es un poco una película”.

Finalmente, Fede Bal compartió por qué cree que su padre, Santiago Bal, aprobaría la relación: “Le encantaría Flor para mi porque tiene un universo y una carrera increíble. Mi viejo se ocupaba mucho de ver eso, y si hubiera visto lo que hace es una locura. La hubiera querido mucho, también por lo bien que me hace a mí”.