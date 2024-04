Fede Valverde: "Hay que disfrutar y aprovechar la suerte de campeón"

El centrocampista del Real Madrid Fede Valverde reconoció que para ganar es necesaria la "suerte de campeón", y arengó a "disfrutarla y aprovecharla" en una competición como la Liga de Campeones, al mismo tiempo que confesó que "el cansancio" le jugó "una mala pasada" en la tanda de penaltis en la vuelta de cuartos de final ante el Manchester City.

"Estoy disfrutando por estar jugando muchos minutos, por estar jugando de titular, lo estoy disfrutando al máximo, competir en el Real Madrid es lo más bonito que hay", reveló el jugador uruguayo en la rueda de prensa previa a la ida de semifinales de la Champions ante el Bayern de Múnich de este martes (21.00) en el Allianz Arena.

Valverde es el jugador más utilizado por Carlo Ancelotti esta temporada, más habitual en el doble pivote, demarcación en la que ha "crecido" y dio sus "primeros pasos a nivel profesional". "Disfruto mucho jugando con un jugador como Toni Kroos, una estrella, un ídolo al que siempre he admirado. Hay veces que me toca jugar por la derecha, muy lejos de Toni, pero estoy a la vez muy cerca de Modric entonces intento sacar el mayor fruto posible, seguir aprendiendo de ellos", opinó sobre su rol.

Valverde explica porqué decidió no tirar en la tanda de penaltis contra el City.



💬 "Fue un sabor amargo, a veces toca dejar de lado ese ego y asumir que no estás tan preparado como creías".



💬 "Me encantaría prepararme mentalmente para que en un futuro no me vuelva a pasar". pic.twitter.com/SLZ0iM4d64 — Relevo (@relevo) April 29, 2024

"De '5' puedo aportar un poco en todos lados. Puedo subir, puedo defender, puedo sumar toques de balón, puedo hacer transiciones. Lo que a mí me gusta es intentar hacer un poco de todo para ayudar al equipo. Obviamente, estoy un poco más alejado de la posición de la pelota, pero hay que valorar el jugar, hay que valorar lo que le gusta al entrenador, lo que le gustan a los compañeros y soy muy feliz de esta forma", dijo.

Y es que para Valverde, la figura de Ancelotti "ha sido fundamental" en su desarrollo. "Me ha dado las ideas claras de lo que él quería y de lo que yo podía mejorar como futbolista, y como persona. Y eso me ha ayudado a crecer bastante, me ha abierto los ojos también para no estar cerrado en una posición. Un jugador tiene que adaptarse a lo que quiere el entrenador y dar lo mejor", agregó sobre su polivalencia en el equipo.

Además, el uruguayo, de 25 años, confesó que, a pesar de que el Real Madrid se clasificó a las 'semis', en la vuelta de cuartos de final se acostó con "remordimiento de decir 'podía haber tenido la oportunidad de dejar esa huella en el Real Madrid", después de que decidiera no lanzar ningún penalti en la tanda definitiva.

"Al final disfruté mucho por clasificarnos. Disfruto de ganar, aunque obviamente tuvo ese sabor amargo. Hay veces que uno tiene que dejar de lado ese orgullo, ese ego. El cansancio me jugó una mala pasada en ese momento y lo mejor que se me vino a la cabeza fue decírselo al cuerpo técnico y que no estaba preparado para lanzar al penalti. Me encantaría en un futuro prepararme para que eso no vuelva a pasar y estar preparado, sobre todo, mentalmente", añadió.

Para el centrocampista, también "se necesita un poco" la suerte para seguir vivo en este tipo de eliminatoria. "Si no, hay que mirar la Champions de hace dos años contra el City. Lo normal era que estuviéramos eliminados y, al final, clasificamos. Salvamos dos pelotas en la línea y creo que eso también se le llama suerte de campeón. Entonces hay que disfrutarla, hay que aprovecharla", deseó.

El siguiente paso mirando a la final de Wembley del 1 de junio será el Bayern de Múnich, al que pidió "respeto" por su historia en la competición. "Es un equipo como Real Madrid, que siempre están disputando las últimas instancias de este trofeo, hay que respetarlo como al Manchester City. Hay que sacar lo que tenemos en el vestuario, en el equipo, que tenemos grandes jugadores, mucha calidad, mucha entrega y, sobre todo, mucha ilusión de poder conseguir otro trofeo para Real Madrid", afirmó.

"Confío mucho en mi equipo, con la confianza plena en los jugadores que tenemos en este equipo. Estamos muy ilusionados, tenemos muchas ganas de poder conseguir el pase final y vamos a pelear por eso", insistió antes de sacar pecho de la zaga madridista, que se las verá con Harry Kane, actual Bota de Oro. "Tenemos unas defensas de clase mundial que han pasado las mil y una, y han disputado finales de Champions por doquier. Estoy tranquilo con los defensas que tenemos", expresó.

Finalmente, un "ilusionado" Valverde por enfrentarse por primera vez al Bayern en Champions admitió que será "difícil" parar a Jamal Musiala, la joven perla del conjunto alemán. "Ha conseguido muchísimas cosas ya con una corta edad, hay que respetarlo. Como amante del fútbol, ojalá pueda seguir por este camino, triunfando en el fútbol. Ojalá podamos pararlo de buena forma y ser mejores. Pero es un jugador que está marcando una época, no solo en este club, sino en el fútbol a nivel mundial", concluyó. Europa Press