Feijóo a la caza del voto útil: "Les voy a pedir a los indecisos que voten por España y se olviden de las ideologías"

El líder de PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, hizo este viernes un pedido de voto útil a los indecisos de cara a las elecciones del próximo 23 de julio, para llegar a La Moncloa con una mayoría que facilite la gobernabilidad, sin depender de otros partidos.

El dirigente les dijo que "se olviden de las ideologías" y "voten por España", que según consideró "necesita una mudanza de su política por una política mejor" apelando a unificar en el PP el voto de descontento contra el presidente del Gobierno y candidato socialista Pedro Sánchez.

"Es una mudanza que empieza desalojando de la Moncloa la mentira, la soberbia y la manipulación. Es una mudanza que supone abandonar el extremismo y el enfrentamiento", sostuvo Núñez Feijóo en un mitin en los Jardines de Pereda en Santander ante unos 1.300 asistentes, en el que participó la presidenta de Cantabria y del PP regional, María José Sáenz de Buruaga, y el cabeza de lista al Congreso por esta comunidad, Félix de las Cuevas.

El líder de los populares dijo que Sánchez "representa el pasado" mientras que el PP representa el "futuro" y subrayó que España "necesita una mudanza de su política por una política mejor". "Esa mudanza la vamos a acompañar con las urnas".

"Yo no hablo de muebles ni de colchones. Yo digo que España necesita una mudanza de su política por una política mejor", insistió con ironía.

En un discurso dirigido a quienes aún no definieron su voto, Núñez Feijóo dijo que el trabajo de los dirigentes del PP hasta el día de las elecciones debe ser "convencerlos".

Sabemos que no somos el partido de todos, pero queremos ser el que ponga solución a sus problemas.#EsElMomento#VotaPP pic.twitter.com/AmnKBqoetY — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 14, 2023

"Yo le voy a pedir a todos los indecisos que voten por España, que voten lo mejor para tu país, que se olviden de las ideologías de cada partido y que voten por su país. No vamos a tener otro proyecto que no se llame España, que no queremos depender de nadie que ponga condiciones a España, que no vamos a pactar con aquellos que se quieren ir de España", insistió.

En esa línea, aseguró que el PP no aspira a ser "el partido de todos los españoles" pero sí "a ser el que ponga solución a la mayoría de los problemas de los españoles".

"Os lo puedo asegurar y os lo puedo garantizar", aseveró para preguntar a los asistentes si quieren que los progresistas elijan a "un secretario general que no les mienta".

Feijóo recordó que en 2016 Sánchez esgrimió el 'no es no' para oponerse a la investidura de Mariano Rajoy. "Menos mal que lo echaron de la Secretaría General del PSOE porque si no aún seguiríamos repitiendo y repitiendo elecciones", indicó y pidió el voto al PP para que Sánchez no "vuelva a bloquear España".

"Quiero que el presidente sea el que gane y el jefe de la oposición el que pierde", manifestó para añadir que desde el llamado Pacto del Tinell del socialista José Luis Rodríguez Zapatero con los independentistas catalanes "el objetivo que tienen es que no gobierne el PP nunca, en ninguna institución, aún ganando las elecciones".