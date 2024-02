Feijóo dice que sin cambio en la ley del CGPJ no habrá acuerdo de renovación

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ratificado este jueves en Bruselas que no habrá acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si de forma simultánea no se pacta también un cambio en la ley que regula la elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces.



"Renovación y ley, ley y renovación. Ese es el marco, y si no, no vamos a hacer perder el tiempo al comisario Reynders", ha señalado Feijóo en declaraciones a los periodistas tras reunirse en Bruselas con el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, antes del Consejo Europeo extraordinario que se celebra en la capital belga.



El presidente del PP ha hecho estas declaraciones un día después de que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, se reuniera también en Bruselas con el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y con el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, para iniciar un diálogo que pueda desembocar en un acuerdo para la renovación del CGPJ.



De esa reunión salió un nuevo encuentro entre los mismos protagonistas el 12 de febrero, y mientras que Bolaños dijo que se está ante la que puede ser "última oportunidad" para lograr un acuerdo, Pons se mostró pesimista pero dijo que es ambicioso para intentar lograr un acuerdo sobre todas las cuestiones que están sobre la mesa.



Entre ellas, la intención del PP de que no sólo se acuerde la renovación del CGPJ, sino también un cambio de la ley que fija su elección, mientras que el Gobierno insiste en que primero debe acordarse la renovación y después se puede hablar de posibles modificaciones legislativas.



Feijóo ha sido contundente ante el proceso que se ha abierto y ha recalcado que las dos cuestiones deben ser simultáneas.



"Es que para eso nos hemos reunido. Nos hemos reunido para la renovación del Consejo, para una apuesta por la regeneración de las condiciones para formar parte del Consejo y del Tribunal Constitucional y, por supuesto, para una nueva ley que ahonde en la independencia judicial", ha subrayado.



Tras insistir en que el PP tiene en mente esos tres objetivos, no sólo uno, ha señalado que "nada estará cerrado mientras todo no esté cerrado".



Ante el hecho de que la Comisión Europea vea prioritaria la renovación y de forma inmediata abordar después la reforma de la ley, ha considerado que ese no es un requisito de la institución comunitaria.



Feijóo ha explicado que esa consideración que aparece en el informe sobre el Estado de derecho realizado por la Comisión se enmarca "en el contexto de un informe del Estado de Derecho, no en el contexto de esta negociación".



"El contexto de esta negociación es hablar de todo, y mientras no se cierre todo, no se va a poder acordar nada", ha insistido antes de señalar que "más que nunca es necesario modificar la ley".



El líder del PP ha afirmado que la Comisión sabe muy bien cuál es la posición que defiende, una nueva ley y renovación.



"Las dos cosas. No es posible sólo una de ellas", ha reiterado Feijóo.



El presidente del PP ha comentado que ha hablado también con Weber sobre la ley de amnistía que fue rechazada por el pleno del Congreso el pasado martes y en el que ha lamentado el "ataque masivo" que hubo contra los jueces españoles por parte del Gobierno y de sus socios.



Una "alarma" que ha afirmado que es compartida por el Partido Popular Europeo y por su presidente porque "no son buenos tiempos para la independencia judicial en España". EFE