Feijóo: “El primer partido al que llamaré si gano será el PSOE, aunque le moleste a Vox"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el primer partido al que llamará si ganas las elecciones el domingo será al PSOE, "aunque le moleste a Vox".



En una entrevista con Onda Cero, el candidato popular al 23J ha asegurado que "si el PP saca más votos que el PSOE y Sumar", deberían dejarles gobernar.



"Si el Rey me encarga formar gobierno y tengo que contar con Vox, no le quepa la menor duda de que lo haré", ha añadido.



Feijóo ha afirmado también que “contar con Vox si hacía falta" en su "criterio para las elecciones autonómicas, pero no para las elecciones nacionales".



En su opinión, entre Pedro Sánchez y Santiago Abascal "hay una confluencia de intereses: que el PP no gobierne en solitario".



Sobre el "debate a tres" del miércoles, el líder popular ha afirmado que no aguantó "el último cuarto" y que lo vio poco "ilusionante".



"Yo no iría a un debate con mi vicepresidenta. Yo pedí un debate con todos, con los socios del señor Sánchez. Hagamos un debate con todos los partidos que van a ser decisivos a la hora de decidir quién va a ser el presidente de España", ha subrayado.



Feijóo ha calificado de mentira que haya dos bloques confrontados en las elecciones ya que "PSOE y Sumar no dan para gobernar; faltan ERC y Bildu".



Sobre este asunto, ha afirmado que le parece "de lo más importante que ha pasado en España que pongan como precio a la investidura de Sánchez un referéndum en Cataluña y País Vasco". EFE