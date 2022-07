Fernández y Zelensky hablaron y Argentina volvió a rechazar la invasión rusa

El presidente Fernández sostuvo el apoyo a todas las negociaciones que puedan emprenderse para el cese de hostilidades y la búsqueda de un diálogo que lleve de manera urgente a la paz, tal como lo hizo en la reunión del G7. Asimismo, ratificó el rechazo de la Argentina a la invasión rusa de la misma manera en que lo viene haciendo en todos los foros internacionales.

I continue to establish relations with an important region - Latin America. Talked with President @alferdezprensa, thanked for humanitarian aid, condemnation of Russian aggression and suspension of Russian membership in the #UN Human Rights Council.