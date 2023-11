Fernando Alonso explica su excelente maniobra ante Sergio Pérez

Fernando Alonso (Aston Martin) fue el mejor piloto del día, a pesar de que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) no lo vió así, en el Gran Premio de Brasil tras conseguir entrar en el podio en un final de carrera épico y acompañado de una magnífica maniobra ante Sergio "Checo" Pérez (Red Bull) para adueñarse de la tercera posición de la clasificación.

El español supo aguantar la presión y los ataques del mexicano en el desenlace de la carrera y reconoció que en un momento temió por perder el podio: "Las últimas vueltas para mí han sido como 30 vueltas con la presión de Checo, pero a dos vueltas del final he pensado que el podio no era posible, pero él frenó tarde en la curva 1 y me dije que tenía que ir a por él en la curva 4", destacó Alonso.

"Dentro del coche se ha vidido más tranquilo de lo que se veía desde fuera. Tenía que salvar gasolina y 'stint' al final. Cuando faltaban cinco o seis vueltas empecé a tirar y vi que Checo se juntaba más, y cuando me adelantó me dije 'vas a ser 4º', es lo que hay. Me resigné porque me fui fuera en la curva sexta y cogí muchas virutas de goma, pero al final él se fue un poco largo en la 1 y me dio la oportunidad de juntarme en la 2 y en la 3", explicó Fernando.

¿PERO QUÉ ACABAS DE HACER?

¿PERO CÓMO HAS CONSEGUIDO DEFENDER LO IMPOSIBLE?



DON FERNANDO ALONSO DÍAZ. HISTORIA DE LA F1#BrasilDAZNF1 🇧🇷 pic.twitter.com/LPijnNjjLm — DAZN España (@DAZN_ES) November 5, 2023

Por otro lado, destacó que "este podio es para el equipo y para toda la gente de la fábrica. Llevábamos unos meses complicado, pero seguiremos luchando hasta la última vuelta. Todavía estamos aprendiendo del coche, estos coches son muy complejos aeordinámicamente hablando. Hemos trabajado para encontrar la dirección el año que viene. Nos vemos en Las Vegas", mencionó.