FIFA 21 no tendrá un festejo de gol por considerarlo "tóxico"

Uno de los aspectos que más encantan a los amantes de los videojuegos de fútbol es la similitud con la realidad. Los productores se han esforzado en replicar de la manera más fiel sus movimientos, gestos y hasta festejos de gol. En algunos casos pueden generar un "clima tóxico". Por eso, Electronic Arts eliminará algunos de ellos en FIFA 21.

La animación conocida como "sushing" no estará en la próxima edición del simulador de fútbol más jugado por los uruguayos, según reporte realizado por Eurogamer. Es el gesto del silencio hecho por el jugador cuando convierte un gol, lo que algunos gamers lo interpretan como un gesto provocativo.

"Este suele ser una celebración irritante para los contrincantes y muchas veces suelen ser empleadas mientras el jugador recorre todo el campo de juego para hacer tiempo", dice el sitio.

El otro festejo que no estará en FIFA 21 será el gsto viral "A-OK", una modalidad de festejo que fue popularizada por el futbolista inglés de Tottenham Hotspur Dele Alli. Según Europagamer, no hay menciones de Electronic Arts sobre si este festejo es algo tóxico. De todas formas, esta celebración fue eliminada de Call of Duty: Infinity Ward, porque según la productora de este videojuego se relaciona con un gesto "supremacista".

"Queremos eliminar todos los elementos del juego que contribuyen a un comportamiento tóxico de los jugadores. Por este motivo decidimos quitar algunos festejos que la comunidad del FIFA consideraba inadecuados o irritantes", dijo Sam Rivera, productor del FIFA 21.