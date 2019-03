FIFA aplaude el "gran impacto" y el "éxito" del uso del VAR en el fútbol

El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, celebró este sábado el "gran impacto" y el "éxito" del uso del VAR (sistema de videoarbitraje) en el fútbol.



Lo hizo en la en la 133ª asamblea general de la International Football Association Board (IFAB), que tuvo lugar hoy en Aberdeen (Escocia) y que está compuesta por las federaciones de Inglaterra (FA), Escocia (SFA), Gales (FAW) e Irlanda del Norte (IFA), además de la FIFA (que representa a las 207 federaciones nacionales restantes).



Infantino, en línea con el resto de miembros de la IFAB, resaltó que tras el uso del VAR en el Mundial de Fútbol de Rusia 2018 este sistema, aprobado hace un año (3 de marzo de 2018) es ahora "una parte aceptada" en este deporte que ha aportado "una mayor imparcialidad al juego" sin dotarle de "ninguna interrupción significativa".



La organización acordó continuar impulsando y ayudando a la implementación global del VAR, así como un plan para un programa de digitalización integral para apoyar en el proceso de educación del arbitraje y las leyes del juego.



La asamblea también se centró en "afinar las leyes para el beneficio del juego" y tomó la decisión de proporcionar una "definición más precisa y detallada" de lo que constituye dar con la mano al balón.



En concreto, se abordaron las ocasiones en las que se penaliza dar con la mano de forma no deliberada o accidental. Ya no se permitirán validar goles marcados con la mano o el brazo aunque sea de forma accidental o generar una oportunidad de gol después de haberse beneficiado para la posesión o el control del toque en la mano o el brazo (incluso si es accidental).



Después de experimentos en distintas partes del mundo, la IFAB también aprobó cambios en las leyes de normas del juego relacionadas con la sustitución de un jugador que tiene que abandonar el campo en la línea de límite más cercana o con las tarjetas amarillas y rojas por mala conducta de los oficiales del equipo, así como no será necesario que el balón tenga que salir del área en los saques de puerta o de falta.



Los cambios adicionales a la ley aprobados incluyeron asimismo medidas para lidiar con los jugadores atacantes que causan problemas en las barreras, cambiando el procedimiento del lanzamiento del balón.

EFE