Más de 15.000 videoconferencias de Zoom quedaron expuestas en internet

Miles de videollamadas de Zoom quedaron expuestas en internet; fueron halladas en Vimeo, YouTube y en el espacio de almacenamiento de Amazon. Los contenidos incluían información financiera de las empresas y particulares, registros médicos, sesiones de psicoterapia y hasta clases para niños.

Patrick Jackson, el jefe de tecnología de Disconnect y ex investigador de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), encontró más de 15.000 videos escribiendo "Zoom" a través de buscadores gratuitos como Google. En cuanto lo hizo, primero alertó a Zoom y luego se contactó con The Washington Post.

“Eso definitivamente no debería estar sucediendo”, expresó Jack Crann, el dueño de la compañía de entrenamiento canino Peace of Mind Canine, después de que le alertaran de que un video con información privada circulaba en la red. “Esa fue una reunión para nosotros, y no debería ser publicada”.

Gran parte de las grabaciones se hicieron usando este programa y guardándolas sin contraseña en otros servidores externos. Si bien la plataforma no graba de manera predeterminada, los anfitriones de las conferencias pueden elegir hacerlo y guardarlas en los servidores de Zoom o en sus propios dispositivos.

A raíz de lo ocurrido, Zoom expresó que “proporciona una manera segura para que los hosts (anfitriones) almacenen grabaciones”. También agregó que "en caso de que los anfitriones luego elijan guardar sus grabaciones en cualquier otro lugar, les instamos a que sean extremadamente cautelosos y transparentes con los participantes de la reunión, y que tengan en cuenta si la reunión contiene información confidencial”.

Sin embargo, uno de los problemas de seguridad de este programa es que no les exige a los usuarios que usen un nombre de archivo único para cada videoconferencia grabada. En otras palabras, la plataforma usa el mismo nombre y, de esta manera, es posible rastrear en internet una larga secuencia de grabaciones.

Otro problema de seguridad es que el anfitrión puede iniciar la grabación sin el consentimiento de los demás participantes. De esta manera, si un usuario miembro de una videoconferencia no se percata de la notificación que comunica que el anfitrión empezó a grabar, puede dar información privada que no quiera que quede registrada.