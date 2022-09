Fiscal argentino asumió la presidencia de la Asociación Internacional de Fiscales

Ante la actual situación de inseguridad, Mahiques se pronunció acerca de la independencia de los Ministerios Públicos, recordó los recientes asesinatos de representantes del Ministerio Público en diversos países de la región. Solamente este año fueron asesinados por los fiscales ecuatorianos Edgar Escobar Zambrano, Federico Estrella y Luz Marina Delgado, así como también el fiscal paraguayo Marcelo Pecci y la fiscal hondureña Karen Almendares.



Juan Bautista Mahiques, Prosecutor General of Buenos Aires:



"With independence comes the responsibility of the state to safeguard prosecutors from any pressure, but certainly from physical attacks like recent times show in South America."