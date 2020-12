Fiscal de Operación Océano dijo que le "chupa un huevo" las críticas recibidas por sus apariciones públicas

La fiscal de Delitos Sexuales Darviña Viera, a cargo de la investigación de explotación de menores Operación Océano, fue gráfica al señalar que la tiene sin cuidado las críticas recibidas por los abogados de los 33 enjuiciados que tiene el caso por distintos delitos sexuales cometidos contra adolescentes.

En una entrevista mantenida con César Bianchi para el libro que publicó días atrás sobre este tema, el periodista le preguntó qué pensaba de los que creen que ella busca "prensa", y que su objetivo era "armar un circo mediático"

"Me chupa un huevo. Un ovario, mejor dicho. A la prensa la utilizo, si se puede decir así, para promocionar este delito porque socialmente no existe", contestó en referencia al ilícito definido por la ley 17.815, de 2004. Se trata del delito de promesa de retribución o retribución de adolescentes a cambio de sexo, que se castiga con una pena de dos a 12 años de penitenciaría, y que ha sido el cargo más común en las imputaciones que llevó a cabo en esta investigación.

"Entonces creo que hemos hecho una muy buena movida y que la gente lo está viendo, lo visibiliza de otra forma: abre los ganchos", agregó Viera en parte de sus declaraciones realizadas al libro Sugar Daddy, la trama de la Operación Océano, el caso de explotación sexual de menores más grande del país.

El libro también recoge declaraciones de distintos actores de la causa, como la de la principal víctima del caso, identificada en el texto como Candela G. Esta joven, que era menor cuando ocurrieron los hechos pero ahora tiene 18 años, declaró en Fiscalía que utilizó al menos dos cédulas falsas con las que se hacía pasar como mayor de edad, tanto para mantener relaciones con los adultos como para entrar a boliches y discotecas.

Sin embargo, en diálogo con Bianchi dijo que simulaba ser mayor de edad para que los adultos la contrataran, pero que nadie le había pedido la cédula para corroborar su edad.

"Decía que era mayor porque capaz que si decía que era menor claramente no iban a aceptar. (...) Ninguno me pidió la cédula. Yo decía que tenía 18 o 19, no decía más", dijo. Agregó: "A veces me siento culpable por haber mentido en mi edad, pero lo que soy es sincera y no voy a dejar de serlo. Yo no presenté ninguna cédula, ese es el tema".