Fonterra volvió a recortar su proyección para el precio de la leche

Fonterra recortó nuevamente su proyección sobre el precio promedio que recibirían los productores lecheros con una caída de 2%, ubicándose en US$ 2.851 la tonelada.

A su vez, el principal producto exportado por Uruguay, la leche en polvo entera, cayó a US$ 2.655 la tonelada, registrando una caída del 2,9%.

Al mediodía de este martes se conocieron los datos de una nueva subasta de la láctea neozelandesa a través de su plataforma web Global Dairy Trade, en la que hubo un total de 173 participantes en una comercialización de 42.412 toneladas.

Por su parte, la manteca registró un valor de US$ 4.045 presentando una merma de 1,7%. Los quesos Cheddar se pagaron a US$ 3.250 con una baja de 4,6%, mientras que la leche en polvo descremada se ubicó en US$ 2.655, presentando una caída de 2,9%.