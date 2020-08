Forlán, del “ganar como sea”, a la charla con el presidente y el final inesperado

Un 10 de enero de 2020, Diego Forlán se presentó en Peñarol diciendo que le encantaría tener un equipo que jugara bien al fútbol y terminó su ciclo sin poder creer el empate contra Rentistas y una derrota ante Wanderers, que determinaron la decisión del presidente Jorge Barrera de rescindirle el contrato.

En ocho meses como entrenador del plantel principal de Peñarol, así fue el paso a paso de las expresiones y los momentos que protagonizó el DT de los mirasoles, con algunas polémicas incluidas, a lo largo de su efímero proceso al frente del plantel de la institución, que se puede ver en esta galería de imágenes.

Presentación

Leonardo Carreño

El 10 de enero de 2020, ante una sala del consejo directivo colmado, Forlán se presentó diciendo: “Me encantaría tener un equipo que juegue bien al fútbol, pero hay que ir viendo, adaptándose, porque uno puede tener una idea y puede ir cambiando, porque a lo mejor la práctica te demuestra que termina siendo mejor de lo que tenías planificado. Pero yo quiero ganar como sea", analizó.

Ganar a lo Peñarol

Diego Battiste

En la primera fecha del Apertura el equipo sufrió más de la cuenta para vencer a Cerro 2 a 1 en el Campeón del Siglo. Lo que llevó al DT a manifestar: “Se ganó a lo Peñarol”.

Forlán agregó: “La verdad que lo importante es haber ganado, al inicio la forma no salió. Hubo mucho nerviosismo y ellos plantearon un buen primer tiempo, en la contra se nos hizo muy complicado. En el segundo tiempo estuvo un poco más pausado y la entrada de Vadócz nos dio balance y la libertad de Jesús (Trindade) y Matías (De Los Santos) se pudieran soltar”.

La polémica con Danubio

Leonardo Carreño

El 9 de marzo, tras vencer a Danubio por la tercera fecha, vivió un hecho polémico al ser denunciado por el línea Martín Soppi. Forlán fue suspendido dos fechas y no pudo dirigir el clásico.

El línea Soppi lo denunció en el informe confidencial por un empujón.

“Me molesta la situación porque no son cosas lindas. Todo el mundo sabe cómo soy y cómo me manejo. Uno reacciona en momentos de calentura, pero nunca le falté el respeto a ningún árbitro en mi carrera y no he tenido agresión ni empujones con nadie, las cámaras lo demuestran. Reconozco que uno a veces se calienta y tiene un ida y vuelta, como lo tuve con Fuentes y después le pedí disculpas, pero en ningún momento insulté a nadie. Molesta cuando se dicen o se escriben cosas que no son”, expresó el entonces DT carbonero.

El empate clásico: "Estoy muy contento"

Forlán terminó con gusto dulce el clásico tras empatar de atrás. Sus expresiones fueron elocuentes.

“Por cómo se fue dando, terminó siendo un empate positivo para nosotros teniendo en cuenta la expulsión y jugando 30 minutos con un hombre menos. Estoy muy contento con las buenas sensaciones que tuvimos. El equipo siempre tuvo intenciones de jugar con una idea que habíamos trabajado, se vio un equipo serio, tranquilo, manejando la pelota, tratando de buscar. Nos faltó más contundencia arriba. Tuvimos jugadas de pelota quieta que no supimos aprovechar, ellos sí las aprovecharon muy bien. Y después terminamos empatando el partido con 10, en eso hay que felicitar al equipo porque no es fácil jugar ningún partido con diez hombres, menos un clásico contra el tradicional rival, y manejando casi todo el partido, pero más en esos 30 minutos que el equipo en vez de tirarse atrás en todo momento quiso ser protagonista, y prueba de ellos fue el empate”, comentó.

El entrenador hizo referencia a la importancia de un jugador que terminó siendo suplente como Facundo Pellistri.

“Hizo un muy buen partido; es lo que queremos, tratar de aprovecharlo, no sabemos cuánto lo podremos llegar a tener o no. Esperemos que se quede un poco más con nosotros, sabemos que es un jugador pretendido por muchos equipos del exterior. Mientras lo tengamos, tratar de aprovecharlo, es un jugador desequilibrante que tuvo un buen partido, complicó por ambos lados”, indicó.

Siete partidos

Diego Battiste

Tras vencer 2-0 a Boston River por la quinta fecha del Apertura, Forlán se atajó diciendo que le faltaba tiempo de trabajo.

“Llevo siete partidos nomás. Todo requiere su tiempo, en la vida, no solo en el fútbol. El tiempo es muy valioso en la vida de cualquier ser humano y sé que en el fútbol los tiempos son cortos y uno se lo tiene que ganar, pero llevo siete partidos. Y dentro de los partidos que llevamos hubo muy buenos momentos donde el equipo jugó bien y otros donde nos ha costado. Como nosotros hacemos que los rivales no jueguen y hacemos que reduzcan nuestras fortalezas, también ocurre lo contrario. Poco a poco vamos encontrando la dinámica, ellos también se van soltando, van teniendo rendimientos y ahí podemos analizar y elegir a los mejores 11 que creamos en ese momento”.

Sorpresas

El 19 de agosto Peñarol cayó ante Deportivo Maldonado en el Campus y el ambiente comenzó a convulsionar. Tres días después el equipo ganaba 2-0 a Rentistas y los rojos le terminaron empatando el partido.

“Íbamos ganando 2-0, teniendo una ventaja, jugando de local y dando una buena sensación pero fueron tres minutos fatales que los pagamos muy caro. El fútbol tiene esas cosas y lo mismo nos ocurrió con Deportivo Maldonado porque a través de un error lo pagamos caro. En los últimos dos partidos quedamos conformes con la creación y la tenencia de pelota, pero no con el resultado”, opinó.

“El gol ante Deportivo Maldonado nos pegó fuerte y luego vino el segundo. Nos pasó lo mismo con Rentistas. Aunque esto no es un patrón que se repite desde que estamos en el club. Queremos que sea un patrón lo que vivimos contra Cerro, Nacional, Jorge Wilstermann que nos echaron un jugador y logramos sacarlos adelante”, manifestó.

Por último, señaló que el cuadro debía seguir creciendo: “Tenemos que trabajar y continuar creciendo y no hacernos eco de lo que dicen afuera. Algunos dicen cosas para desestabilizar. Lo que nosotros sabemos es que tenemos que seguir mejorando porque el campeonato está muy parejo y aún contamos con chances”.

Luego del empate con los rojos el DT se reunió con el presidente Jorge Barrera. Fue el primer síntoma. Forlán minimizo el hecho diciendo: “La charla con el presidente no fue diferente a las anteriores cuando ganamos. No podemos hacernos eco de las cosas que van diciendo. Algunas tendrán razón y otras las dirán por desconocimiento”.

El fin de semana Peñarol perdió 2-0 ante Wanderers poniendo en riesgo la posibilidad de obtener el Apertura al quedar a siete puntos del conjunto bohemio que justamente es el líder del campeonato. Ante la derrota, el propio presidente Barrera tomó la decisión de cesar a Forlán de su cargo. Fue el final de un ciclo que solamente duró 11 partidos.