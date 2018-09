Forlán entró en la polémica y bajó a Griezmann de la mesa de los mejores

Diego Forlán formó parte de la polémica que generó el francés Antoine Griezmann al manifestar que se sentaba a comer en la misma mesa que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en alusión a que está entre los mejores jugadores del mundo.

El uruguayo sacó a Griezmann de la mesa diciendo que el argentino y el portugués se sientan solos y luego hay otro grupo que compartiría una segunda mesa.

“Para mí, y lo digo teniendo en cuenta también a (Luis) Suárez y (Edinson) Cavani que están en el nivel de Griezmann, creo que Messi y Cristiano están un escalón por encima”, dijo Forlán en el programa El Larguero de la cadena Ser.

Y agregó: “Ahora, que se puedan sentar en la misma mesa, sí… Luis, Edi, Neymar, creo que Neymar, por lo completo que es, se acerca más a esa mesa de dos (Messi y Cristiano), Salah es otro. Pero Cristiano y Messi están despegados del resto”.

Sergio Ramos le pegó a Griezmann

Las declaraciones del francés Griezmann, compañero de Godín y Josema Giménez en Atlético de Madrid, cayeron mal en el vestuario del Real Madrid donde el capitán Sergio Ramos salió a responderle.

El capitán blanco le aconsejó hablar con Godín en clara alusión a que no se la crea.

“Buena pregunta. La ignorancia es muy atrevida. Cuando escucho hablar a este tipo me acuerdo en jugadores como Totti, Raúl, Buffon, Casillas, Maldini, Xavi o Iniesta que lo han ganado todo y no tienen un Balón de Oro. Cada uno es libre de expresar su opinión, pero creo que se debería dejar aconsejar por Simeone, Godín o Koke que reúnen valores que le vendrían bien. Aún así siempre he dicho que es un gran jugador y le deseo lo mejor”, expresó.