Forlán: "Los equipos compitieron y jugaron de igual a igual"

Peñarol retornó este mediodía a Uruguay luego de 10 días de pretemporada en Los Ángeles donde el equipo siguió su preparación para la temporada 2020 y disputó sus primeros amistosos bajo el mando de Diego Forlán.

El miércoles de la semana pasada, a puertas cerradas, Peñarol le ganó 1-0 a Seattle Sounders, campeón de la Major League Soccer (MLS) 2019. El sábado, en un espectáculo con pública, el aurinegro perdió 2-0 contra Los Ángeles FC, primero de la fase regular 2019 y finalista de la Conferencia Oeste.

El entrenador paró dos equipos muy similares (solo cambió a Matías De los Santos por Jesús Trindade para el sábado) y le dio minutos a todos los jugadores que llevó, salvo al capitán Cristian "Cebolla" Rodríguez, quien se recupera de la lesión que lo marginó de la definición del Uruguayo 2019, y a Matías Britos, quien sufrió una lesión muscular de la cual evoluciona favorablemente.

"Tuvimos la oportunidad de estar juntos, de hacer fuerza y después jugamos dos partidos muy buenos contra los dos mejores equipos de Estados Unideos del año pasado. Tuvimos una victoria y en el otro partido perdimos, pero tuvimos varias chances para anotar, pero el fútbol tiene esas cosas", dijo Forlán en conferencia de prensa.

Consultado sobre la riqueza que tiene en el plantel dijo: "Está complicado porque el partido con Seattle que fue de tres tiempos de 30' y en el de Los Angeles paré dos equipos, salvo en el lateral derecho que son tres y los puse 30 minutos a cada uno. Los equipos compitieron y jugaron de igual a igual".

"Nos está gustando cómo viene entrenando el plantel tanto en lo táctico como en lo físico", agregó.

"El Cebolla está muy bien, vamos cuidándolo, esperemos tenerlo el día viernes, es el capitán, el referente, nos va a dar mucho dentro y fuera de la cancha y no había necesidad de apurarlo y ponerlo en estos partidos", afirmó el entrenador.

Peñarol se reincorpora a los entrenamientos este martes a la hora 17. El viernes, a las 20.30, recibirán a Belgrano de Córdoba en el Campeón del Siglo. "Después de Belgrano vamos a tener un par de amistosos más, pero a confirmar", afirmó el DT.

Forlán dejó en claro que a pesar de que Thiago Cardozo fue titular en los dos partidos, el golero titular de Peñarol es Kevin Dawson y que el hecho de que jugara Cardozo responde al hecho de que Dawson está suspendido para el inicio del Uruguayo 2020 por su expulsión en la final del Uruguayo contra Nacional.

Me enteré en el aeropuerto antes de embarcar, me llamó un amigo que estaba en Los Ángeles y no lo podía creer, una tristeza enorme. En Miami veíamos las imágenes y la verdad que fue muy triste". Forlán sobre la muerte de Kobe Bryant.