Forlán reconoció que debió ver la “roja directa” por la patada a Porras

Diego Forlán reconoció que debió ser expulsado con “roja directa” por la patada a Gonzalo Porras en el clásico de noviembre de 2015, cuando cometió la infracción a los pocos minutos de haber comenzado el duelo por el Torneo Apertura que fue arbitrado por Andrés Cunha.

"No lo lastimé, pero llegué con la pierna en alto y era la simulación, más la jugada, y podría haber sido expulsado. Si no hubiera sido yo, en ese momento, para mí hubiera sido roja", dijo este lunes a “El dos uno”, el programa de DirecTV Sports Uruguay.

Por la infracción, el delantero recibió una tarjeta amarilla. Aquel clásico finalizó 1-1.

Forlán agregó que no fue su intención cometer la falta y comentó lo que luego le dijo Cunha a raíz de lo que declaró tras aquel clásico. “Si me echaba no podía decir nada”, dijo en aquel momento.

María Inés Hiriart

“Eso lo dije y Cunha me dijo que no lo condicioné de esa manera”, expresó el hoy entrenador este lunes.

Sin sanción al Cebolla

Forlán también fue consultado sobre el estado físico de Cristian "Cebolla" Rodríguez, de quien se dijo que había vuelto con sobrepeso a los entrenamientos luego de la cuarentena.

"Teníamos unas pautas para todos y su lesión y los conflictos hicieron que no llegara con esas pautas preestablecidas. La lesión fue una circunstancia, porque estaba entrenando, como algún otro jugador que también llegó con molestias, pero no hay ninguna pena ni sanción. Lo bueno es que tenemos tiempo para poder trabajar", señaló.

Leonardo Carreño

Sobre su regreso a Peñarol ahora como técnico, dijo que se encontró con un club "mucho mejor y más profesionalizado". "Se escucha a la gente que entiende de la materia y se deja actuar y hacer las cosas como tienen que ser" en un club de "esa magnitud".

Forlán reveló también que apenas asumió como técnico de los carboneros, algún jugador se llegó a "cohibir" cuando debía patear en los entrenamientos. "La gente habla de mi profesionalismo y piensan que capaz que soy muy estricto. Se crea un mito alrededor de eso, más mi nombre, lo que hice como jugador, entonces marca esa brecha que hay entre el jugador y el técnico, que existe naturalmente, y en este caso se agranda más por lo que dicen los demás".

Luego, con el correr de los días y la semana, hubo una mayor cercanía en base a bromas que él realizaba para "para romper el hielo".

La selección, como jugador y como futuro DT

Forlán también fue consultado por si le gustaría dirigir a la selección uruguaya. "El anhelo está. Sería lindo dirigir la selección pero hay un largo trecho, recién estoy arrancando. Pero me encantaría", dijo el nuevo entrenador, quien calificó a Óscar Tabárez como “un buen 9” en la escala del uno al 10.

El exfutbolista dijo que no se sintió sapo de otro pozo cuando estaba en la selección que dirigía Jorge Fossati. "Había muchos jugadores más grandes que yo, que tenían mucha más relación y afinidad en otras cosas, pero en la cancha era respetado y querido por los compañeros".

Sobre la relación con aquel DT, indicó: "Hablé con él en aquel momento, le comenté que no tenía la oportunidad que pretendía y no quería molestar. No me sentía a gusto y se lo dije, 'me vas a tener de malhumor y prefiero no estar'. Fui sincero con él, pero no hubo bronca ante la situación".

Forlán señaló que le hubiera gustado "compartir más tiempo" en el plantel celeste con Álvaro "Chino" Recoba y que si bien fue el mejor jugador de Sudáfrica 2010, le quedó el gusto amargo de "haber llegado a la semifinal y no haber podido clasificar para jugar una final del mundo".

Además, reveló que le hubiera gustado disputar los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con la selección. "Todos los que fueron tenían nivel para estar”, indicó. “Era una ilusión que tenía, pero fue decisión del Maestro y es totalmente respetable. Quería ir, pero no se dio", dijo el exdelantero, quien agregó que nunca le preguntó a Tabárez por qué no lo convocó.