Fue al médico por un dolor de cabeza y le encontraron una araña anidando en el oído

Empezó con un dolor de cabeza que se volvió más y más agudo hasta convertirse en insoportable. Entonces el hombre fue al hospital de la Universidad de Yangzhou en China y los médicos hicieron su diagnóstico: tenía una araña viviendo en el interior del oído.

El animal, minúsculo, llevaba ya varios días dentro del cuerpo del paciente y estaba tejiendo una telaraña en la que luego plantaría sus huevos. Utilizando un endoscopio con una pequeña cámara los especialistas pudieron percatarse de la presencia del animal.

En una primera prueba intentaron retirar al arácnido utilizando pequeñas pinzas, pero el bicho se resistió. La otra alternativa fue llenar de agua la cavidad, así la araña escapó por su propia cuenta. Los científicos de la universidad explicaron que no es común que los insectos se metan en los oídos de las personas, pero puede suceder. Erich Voigt, doctor en la Universidad de Nueva York explicó al sitio especializado Self lo siguiente: "He visto arañas hacer redes en el canal auditivo. También pueden ingresar polillas pequeñas e insectos voladores. Una vez tuve un caso donde una cucaracha se alojó en el oído de una mujer durante nueve días. Las cucarachas tienden a atascarse en el interior y rayarán el tímpano con sus patas delanteras".

El video de la intervención en China fue publicado por un diario de la región y se hizo viral en redes sociales.