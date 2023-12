Fue el turno del reggaeton hot de Milett Figueroa y sorprendió a todos

La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa avanza sin prisa, pero sin pausa. Pero ahora, la modelo peruana dejó al conductor del Bailando sin palabras, después de realizar su reggaeton hot.

Lo más divertido pasó en el final. Los bailarines sentaron a Marcelo Tinelli en un extremo de la pista, pero Figueroa fue hasta donde estaba el conductor, se subió en sus piernas y lo besó.

“Ay, estamos pero recontra hot”, le dijo Milett a Tinelli. “Milett te quería preguntar, cuando estabas con los chicos le dijiste a Marcelo ´no te enojes´. ¿Se enoja mucho, se enoja seguido?”, le preguntó Ángel de Brito a la hora de los puntajes.

“No, era una broma. Era para que la gente se vaya prendiendo. Nunca me ha celado la verdad”, respondió la modelo. “Nunca me ha dado motivos para que me den celos, tengo que ver las cosas para que me den celos, si no a mi nada me da celos. Confío plenamente en ella que es mi pareja hoy. Cero, si veo alguna situación tal vez me pueden dar celos”, agregó Marcelo Tinelli.

“Había mucha expectativa con tu performance, me gustó el comienzo con mucha gente caliente, la incorporación de las bailarinas. Milett, la vedad vos sos más hot que esto. Me da esa sensación, la coreo estaba muy buena. Si se te sube para arriba dale para adelante Marcelo. El puntaje no es tan bueno como se merecía este equipo”, agregó Pampita.

“Es raro verlo a Marcelo en una etapa de adolescencia, enamorado. Es raro lindo, pero es diferente de como siempre lo hemos visto. Estamos descubriendo a otra persona. Hay una cosa de adolescentes que los lleva a besarse y reírse, es súper romántico. A mi me gustó pero no me mató, todo eso me dio una cosa de sensualidad”, sumó, por último, Moria Casán.