"Fue por su bien": Flor Vigna confesó los motivos por los que no ve a los hijos de Luciano Castro

Flor Vigna compartió los motivos detrás de su decisión de distanciarse de la relación cercana que mantenía con Esperanza y Fausto, hijos de Luciano Castro y Sabrina Rojas. Ante el reclamo de la madre de los niños por la falta de conexión, la bailarina se defendió y abordó el tema de su relación con el Tucu López.

En una entrevista en el programa "Intrusos" de América, Flor explicó que, aunque ya no los veía con la frecuencia de antes, solía mantener conversaciones telefónicas con ambos. "Si me alejé del trato con los niños, fue por su propio bien, porque sé que sufrieron cuando el Tucu se fue", afirmó.

Los comentarios de Sabrina Rojas sobre Flor Vigna



Ante la curiosidad del programa por conocer la opinión de Sabrina sobre las declaraciones de la actual pareja de su ex, la actriz fue firme en su respuesta. "Esto parece una disputa entre mujeres y no lo es. Tuve un problema con el padre de mis hijos, y eso es todo", expresó, mostrando cansancio por las idas y vueltas del tema.

Además, Sabrina agregó: "Sé cómo son las cosas y no hablé mal. Simplemente conté una realidad: no opinemos sobre lo que no sabemos si no estamos. Podría responderle muchas cosas. Además, involucró al Tucu en el asunto, y él, a pesar de estar separados, sigue viendo a mis hijos".

A pesar de sus declaraciones, Sabrina aclaró que no estaba enojada con Flor: "No tengo intenciones de desmentir ni nada por el estilo, porque todo se distorsiona de tal manera que parece una pelea entre dos mujeres, mientras que el hombre poderoso queda en silencio. No voy a pelear con Flor. No es una disputa entre mujeres. Luego terminamos en los portales y parece que estamos peleando por Castro y nada más lejano".

Finalmente, la artista se refirió a su relación con Luciano Castro, su expareja y padre de sus hijos: "Nunca dije que fuera un mal padre, pero vamos a tener desacuerdos de aquí hasta que seamos ancianos, muchas veces. Tenemos un vínculo familiar que será eterno. No sé si afortunada o lamentablemente, mi conexión con Luciano será para siempre".