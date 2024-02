Fuerte advertencia de Sabrina, de Gran Hermano, al Kun Aguero por hacer campaña en su contra

Sabrina Cortez se encontró sorprendida al descubrir que el Kun Agüero había lanzado una campaña para expulsarla de la casa de Gran Hermano (Telefe) debido a su supuesta infidelidad con su amigo Brian Fernández. Ante esta situación, la última eliminada del reality no dudó en contraatacar al exfutbolista: "¿Por qué se permite hablar de mí?".

Durante su participación en All Access (Gran Hermano), la influencer y modelo mendocina fue cuestionada sobre las contundentes declaraciones del Kun y el primer comunicado emitido por su ex para "desmentir" al exfutbolista. Sabrina reveló el motivo detrás de estos eventos: "¿Sabes por qué sucedió eso? Porque mi madre se acercó y le dijo: 'espera un momento, ¿por qué Sergio está hablando así de mi hija? ¿Estás apoyando a Sabrina o no?'".

"Hubo muchas cosas del otro lado... Y ahí es cuando Brian decide publicar ese comunicado, quedando como el santo de la historia. Bueno, perdón, Brian, pero no sos ningún santo", añadió con firmeza.

Tras hacer esta aclaración, Sabrina centró su atención en el exfutbolista y amigo de su ex pareja. "Sergio no tiene ningún derecho... Bueno, ya está. ¿Pero qué necesidad hay de hablar de mí? Si yo no ando divulgando información sobre él, querido. Hay tantas cosas que podrían mencionarse aquí...", expresó.

A pesar de la insistencia de Diego Poggi en el programa, Sabrina se mantuvo firme en su decisión de no entrar en una disputa: "No voy a involucrarme en una guerra, pero es mejor que no se metan en esas cuestiones, no es apropiado. Además, ¿defender qué?". "¿Qué estaba defendiendo? Que expulsaran a Sabrina. ¿Por qué? ¿Por lo que estaba sucediendo con Alan dentro de la casa? Ah, bueno... Está bien", concluyó con una risa traviesa.

Con sus declaraciones, la mendocina dejó entrever que podría tener información sobre alguna infidelidad del Kun, lo que llevó a Arial Ansaldo a preguntar: "¿Tienes información al respecto? ¿Hay algún secreto que quieras compartir?". "Uff, sí, por supuesto. Hay muchas cosas, pero está bien. Cada uno juega sus cartas como quiere, pero yo no me he metido con nadie. Este es un asunto entre Brian y yo, él entiende nuestra relación, nadie más que Brian y yo comprendemos toda esta situación", finalizó.