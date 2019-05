Fulco, sobre el Inisa: "Barrí todo lo que se puede barrer con la corrupción y el maltrato"

La intoxicación con diazepam del director del Centro de Máxima Contención del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) puso al servicio descentralizado en la mira. Pero para su directora, Gabriela Fulco, los dedos que señalan a la actual administración no tienen justificación: "La práctica que en otra administración existió le aseguro que en esta no, porque barrí todo lo que se puede barrer con conductas de corrupción o maltrato físico o emocional hacia los jóvenes. En la antigüedad fue una práctica habitual, pero le aseguro que en esta administración no", dijo este viernes a El Observador.

La semana pasada, el director del centro de reclusión bebió un vaso de jugo de naranja que tomarían los internos y empezó a sentirse mal, por lo que fue a consultar a un centro de salud privada. Allí le informaron que se había intoxicado con diazepam, un fármaco que tiene efectos sedantes. Según informó La Diaria, el jerarca se sentía cansado, tenía dificultad para hablar y sentía debilidad muscular.

Apenas se hizo pública esta información, tanto el directorio como el sindicato de trabajadores del INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay) señalaron que este episodio había sido "muy puntual" y condenaron la medicalización de los internos. Además, Fulco anunció que se procedería a hacer una investigación administrativa urgente.

La directora del Inisa indicó a El Observador que "es probable" que este viernes estén prontos los resultados de la investigación, por lo que el directorio podría tomar una resolución este mismo día. Según enumeró, para realizar este reporte fueron interrogados el personal que trabajó aquel día —tanto el nocturno como el entrante— y los internos, que fueron atendidos por un profesional para "descartar que estuvieran medicados". La investigación también incluye los estudios clínicos que realizó la mutualista que atendió al director del centro.

Si se hallara al responsable de haber puesto diazepam en el jugo, el directorio podría votar distintas sanciones, y la más grave es la destitución. Sin embargo, Fulco reiteró que "no es cierto lo que se dijo respecto a que estaban todos los jóvenes intoxicados" y cuestionó que se catalogara lo que pasó como una "intoxicación": "Más bien fue una sobredosis de un psicofármaco que (al director) le produjo somnolencia, pero después de dormir ya estaba bien".

A fines de 2018, la Institución Nacional de Derechos Humanos aconsejó el cierre del Centro de Máxima Contención luego de que ocurrieran tres suicidios en un año. El Inisa aseguró entonces que sería imposible cerrarlo, al menos en el corto o mediano plazo.

Este viernes, Fulco destacó cómo cree que funciona el Inisa desde que ella está al frente: "Es una evolución de cuatro años de trabajo intenso, con los principios de una gestión de transparencia; contra la corrupción, la violencia física y emocional, y procurando instaurar programas de rehabilitación fuertes y firmes que queden de aquí para adelante".