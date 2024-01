Furia expresó su descontento con Isabel: "siempre lo mismo con esta vieja"

La propuesta de confrontación que la producción de Gran Hermano 2023 planteó buscaba calmar la intensidad del enfrentamiento entre Juliana "Furia" Scaglione e Isabel De Negri. Sin embargo, tras la reunión, la entrenadora demostró estar aún más molesta de lo que estaba antes de ingresar a la misma.

En la antesala de la gala de nominaciones de este miércoles, Santiago del Moro presentó una declaración explosiva de Juliana, realizada en el confesionario. En estas declaraciones, no solo arremetió contra su principal rival, sino que también lanzó críticas hacia el grupo al que ella denomina el "imperio chino".

Debido a que Isabel no cumplió su promesa de mantener en secreto lo discutido, optando por convertirse en una especie de "lleva y trae", Furia no tuvo contemplaciones. Juliana expresó su descontento: "Ella me pidió que no hablara, obviamente por estrategia, pero tergiversa todo: 'Que ella me dijo, que esto, que lo otro'", comenzó diciendo.

Furia expresó su frustración: "Siempre lo mismo con esta vieja del cu… Es como vieja de barrio, no le podés dar mucho changüí porque te caga de nuevo". Además, dejó en claro sus planes futuros: "Igual, me quedan cinco nomás, porque ya me compré a toda la casa", planteó.

Respecto a la actitud de algunos compañeros, Juliana comentó: "Vienen a gritar mi nombre. En el vivo se escuchó mi nombre…¡bah! Se escuchó como me alababan. Saben que tengo aguante, entonces la gente de acá adentro ya se dio cuenta de que no tienen que seguir votando a esta bol…".

La participante continuó expresando su descontento: "Jamás abrazaría a una mina que habla mal de mí, que dice que soy una violenta, golpeadora y que, encima, para ella está mal gritar cuando ¿vos escuchaste todo lo que me dijo? Pelot… de m… y que no soy persona. Yo parezco la guarra y soy la menos guarra de esta casa", cerró.