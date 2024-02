Furia se orinó durante la prueba de Gran Hermano para ganarse una casa: "Marqué territorio"

Juliana "Furia" Scaglione se convirtió en la primera concursante de Gran Hermano en ceder a las necesidades fisiológicas durante una prueba crucial para ganar una casa en el reality.

El usuario de X @eeemiliano compartió un video del momento en el que los participantes, con una soga atada a sus muñecas, se esfuerzan por mantener el contacto con la estructura de la casa sin poder alejarse de ella.

En medio de la competencia, Furia advirtió a sus compañeros: "No vengan. Marqué territorio". Posteriormente, explicó que había dejado un rastro en el suelo debido a que la toalla proporcionada para sus necesidades no fue suficiente, indicando: "No aguantó la cosa esta".

Al no recibir ninguna represalia por parte de la producción del programa, Furia comentó: "Me estaba meando... Gran Hermano no me retó". La escena provocó la reacción de Bautista, quien exclamó: "¡Me measte la media, boluda!". Con humor, Furia respondió: "No me vean la pochola. Menos mal que estoy tatuada... Bueno, estoy como nueva. ¿A dónde tiro esto ahora?", mientras sostenía el pañal utilizado.

Posteriormente, Furia compartió su frustración al colocar el pañal usado en el techo de la casa a la que estaban vinculados, explicando "yo no quería mear el piso, pensé que eso aguantaba. Pero rebalsó".