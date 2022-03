Fútbol para amputados: Uruguay terminó invicto el Sudamericano y clasificó al Mundial

La selección uruguaya de fútbol para amputados terminó su participación en el Campeonato Sudamericano de Colombia sin perder ningún partido y se clasificó al Mundial de Turquía que se jugará en octubre.

Uruguay debe esperar por el título a que termine este martes la última fecha, en la que tiene libre. Los celestes finalizaron con 14 puntos y pueden ser alcanzados por Brasil que tiene 11 y enfrenta a Chile.

La selección uruguaya es dirigida por Leticia Rodríguez y cuenta con la única futbolista mujer de todo el torneo.

La entrenadora de la selección uruguaya escribió en su cuenta de Instagram: "Un día soñé con conquistar el fútbol deporte por años de hombres... Y entonces ellos llegaron a mi o yo llegue a ellos, no sé. Y con heridas abiertas por el camino y sueños rotos pero muchas y muchas ganas de triunfar nació la Selección. Nació AUFA y esta familia! Y soñamos nuevamente. Nos animamos a confiar y juntos lograremos imposibles Porque lo único que no podemos lograr es lo que no intentamos Y a este equipo le sobra corazón".

Durante su recorrido por el torneo Uruguay le ganó 6-1 a Ecuador, 5-2 a Perú, 3-0 a Chile, empató 0-0 con Brasil y 1-1 contra Colombia, y venció 3-2 a Argentina.

Leticia Rodríguez, técnica de los celestes

En la selección uruguaya juega Florencia Núñez y es la única mujer que participa en el torneo: “Mientras pueda incentivar a más mujeres bienvenido sea. Este es un deporte hermoso que nos saca de cualquier burbuja, es una calidad de vida hermosa, te da mucha confianza, tanto adentro como fuera de la cancha. Te ayuda anímicamente”, expresó la delantera a un medio colombiano.

El goleador celeste Franco Medero resaltó la presencia de su compañera: “Somos un grupo muy unido y la presencia de Flora es un plus que demuestra lo que somos nosotros, como grupo, como país, lo que intentamos reflejar. Esto se trata de ser inclusivos, nosotros, creo que lo somos. No le cerramos las puertas a nadie”.

¿Cómo se juega?

Participan 113 deportistas en el torneo Sudamericano que se juega en Salgar, Colombia, y que reparte cuatro cupos para el Mundial.

Uruguay terminó su participación venciendo a Argentina

El fútbol para amputados se juega entre dos equipos, cada uno conformado por siete jugadores. Seis de ellos con una pierna amputada y el golero con amputación en sus brazos, pero no puede salir del área.

El campo de juego es de 60 por 30 metros, se juega en dos tiempos, cada uno de 25 minutos y 10 de descanso. La pelota es la reconocida por FIFA y las demás reglas son similares a las del fútbol tradicional.