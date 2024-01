Gala de nominación: un participante de Gran Hermano incumplió una regla y fue sancionado

El programa inició con gran intensidad cuando, en los primeros minutos, Santiago del Moro reveló un sobre rojo, anunciando que un concursante había transgredido las normas y, por ende, sería sancionado. La atención de Gran Hermano se centró en Nicolás, quien fue sorprendido retirándose el micrófono y susurrando algo a Lisandro adrede.

Como resultado, el joven de Ramos Mejía se convirtió en el primer nominado de la edición. Como penalización adicional, no pudo nominar ni recibir salvación por parte del nuevo líder de la casa, Alan. Tras comunicarle la decisión, la tensión en el ambiente se intensificó, recordando la situación vivida por Williams, quien abandonó el certamen tras ser sancionado también.

En este escenario, uno a uno, los participantes de la casa se dirigieron al confesionario. La primera en hacerlo fue Isabel, destacada integrante del denominado "Imperio Chino", el grupo liderado por Martín Ku. En el sillón, la residente de La Plata nominó a Catalina y Florencia. A continuación, Lisandro, otro seguidor del antiguo líder, procedió a emitir votos idénticos a los de su compañera.

La tercera en ingresar fue Lucía, quien, según un segmento del programa, manifestó su percepción de Isabel, Lisandro y Sabrina como villanos de la casa. La concursante de Salta nominó a la participante de mayor edad de la temporada y a Florencia.

Luego fue el turno de Catalina, quien expresó: "Les voy a hacer la fulminante a todos, chau". La médica fue la primera en romper con el patrón establecido y señalar a Martín Ku, un líder que perdió su influencia al renunciar a su beneficio durante dos semanas consecutivas. A continuación, pasaron por el confesionario Martín Ku, quien nominó a Carla y Florencia, seguido de esta última, que postuló a Martín Ku e Isabel.

Joel votó a Lisandro y Sabrina, Emmanuel nominó a Lisandro y Denisse, Manzana a Carla y Florencia, y Alan a Juliana y Rosina. Luego fue el turno de Agostina, quien, en una estrategia de cara al futuro, dialogó con el Chino y buscó distanciarse del grupo de Furia, contemplando un escenario en el que Furia, Catalina y Carla ya no estén presentes. A pesar de ello, nominó a Martín Ku y Sabrina.

Minutos después, Furia tomó la palabra. La jugadora, que superó tres instancias de placa, emitió su voto de manera espontánea, dando tres votos a Lisandro y dos a Isabel. Posteriormente, Rosina nominó a Florencia y Carla, Sabrina a Catalina y Juliana, Bautista a Carla y Catalina, Zoe a Isabel y Florencia, Denisse a Carla y Juliana, y Carla a Isabel y Martín.

Una vez que todos estuvieron en la sala, Del Moro se dirigió a Carla frente a las cámaras. "Me duele tratar de convencerte de algo que no estás convencida y tratar de contenerte cuando hay cosas que no te cierran y no fluyen", expresó el conductor, dando paso a las palabras de Carla.

Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, la comerciante compartió su dolor por extrañar a sus hijos: "Con una mano en el corazón te digo que se me está haciendo muy duro. Yo pensé que iba a ser un recreo divino de madre estar acá, pensé que no iba a padecer tanto, extrañar tanto a mis hijos, los extraño horrores, y pensé que lo iba a disfrutar mucho. Siempre me cansa ‘mamá, mamá, mamá’, me lo dicen en estéreo. Soy mamá sola de cuatro básicamente, mi marido porque labura un montón y el papá de mis hijos porque está borrado. Ahora me doy cuenta que son la sal de mi vida, los extraño muchísimo, horrores. Me pasa que soy una mina graciosa, extrovertida y acá estoy apagada porque estoy triste".

De esta manera, la placa quedó conformada de la siguiente manera: Nicolás (por la sanción), Carla (11 votos), Isabel (9), Lisandro (8) y Florencia (8). Con este panorama, hoy Alan, el nuevo líder de la casa tras la prueba y la sanción a Martín Ku, decidirá a qué concursante salvar y a quién someter a la placa y a la decisión del público.