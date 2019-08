Gargano se quiere quedar en Peñarol: "Hace muchísimo tiempo que no disfrutaba tanto"

El volante de Peñarol Walter Gargano se mostró convencido e ilusionado de renovar su vínculo contractual con Peñarol que termina a fin de año.

Consultado al respecto en la conferencia de prensa previa al clásico con Nacional de este domingo (hora 15, Estadio Centenario por la última fecha del grupo A del Tornero Intermedio), Gargano respondió: "Claro que sí, estoy feliz, contento, hace muchísimo tiempo que no disfrutaba tanto lo extrafutbolistico, de estar en un lugar tranquilo, a donde voy, sea la gente de Nacional, Defensor o Danubio te saludan con mucho respeto, la familia se adaptó muy bien y eso también influye".

Gargano, de 35 años, también fue consultado por el viaje que tuvo que hacer la semana pasada a México por razones personales y que hizo que retornara con atraso, por razones climáticas que afectaron la actividad de los aeropuertos, por lo que fue suplente el sábado ante River Plate.

"Fue algo que no se planificó, hablé con el presidente, con directivos y mismo con el Memo (Diego López) y fue una cosa rápida, no pude pensarlo, tenía que ir sí o sí, pero pude resolverlo. Entiendo que se digan cosas, pero fue una urgencia por la que debía presentarme, si no iba a a estar requerido por la justicia mexicana", afirmó.

"Estando en México entrené, no lo hice público con ningún video ni nada porque no necesito hacerlo, hablo con el cuerpo técnico y recibo indicaciones, soy empleado de Peñarol, vivo para Peñarol. Fui por una obligación, pero siendo un profesional hago lo que me corresponde", aclaró.

Previo al clásico del Apertura, jugado en el Campeón del Siglo, el Mota había sido cuestionado por hacerse un tatuaje días antes del partido.

Carlos Pazos

Consultado sobre la influencia que ejerce el hecho de llevar dos años sin derrotas ante Nacional, Gargano dijo: "Un clásico es diferente, por más que vengas ganando o perdiendo se juegan diferente, ya la semana se prepara diferente y esperamos que podamos disfrutarlo y lograr una victoria. No pesan nada los antecedentes, cada partido es diferente. La Tabla Anual juega para el torneo porque te da la chance de llegar a la final y definirla, por lo que tenemos que penar en mejorar nuestro juego y rendimiento de cada uno para revertir este momento negativo que estamos teniendo de no ganar".

"Para mí Peñarol siempre llega bien, no importa el resultado anterior que tuviste, si las rachas dicen otra cosa trataremos de cambiarlo".