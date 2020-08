Gedoz se prepara para su debut en Nacional

El brasileño Felipe Gedoz se apronta para su debut en Nacional este jueves, día en el que los tricolores recibirán a Montevideo City Torque en el Gran Parque Central, por la sexta fecha del Torneo Apertura, a la hora 17:30.

El volante fue probado por Gustavo Munúa en el entrenamiento de este martes y, si bien el equipo no está confirmado, puede ser una de las variantes del entrenador, que ya comienza a manejar las rotaciones ante la seguidilla de partidos que se vienen.

“Yo me siento bien”, dijo Gedoz este martes en conferencia de prensa. “De verdad estoy pronto para empezar a jugar, que es lo que más me gusta y lo que mejor sé hacer”, dijo el mediocampista con pasado en Defensor Sporting, que tras llegar a Nacional a fines de junio, quedó habilitado para jugar a partir de esta sexta fecha.

@Nacional

“Y estoy habilitado para jugar, vamos a esperar qué va a hacer el profesor. Voy a estar a las órdenes, después se verá si tengo la oportunidad de jugar o no, eso depende del entrenador”, comentó.

Gedoz fue uno de los cambios que hizo Munúa en la práctica de este martes. El volante ingreso por la izquierda en lugar de Santiago Rodríguez.

“Está más que claro que toda mi carrera la hice por la banda izquierda”, dijo el brasileño sobre su posición. De todas formas, recordó que cuando regresó al fútbol de su país pasó a jugar por el medio.

“A cualquier jugador le gusta estar cerca del arco”, agregó. “Yo estoy a disposición para lo que sea, si me toca por adentro o por afuera tengo que estar preparado de la misma manera”.

gedoz

Gedoz tampoco descartó jugar junto a Rodrigo Amaral, quien volvió a la titularidad el pasado sábado ante River Plate. “No lo conocía, pero desde que llegué acá lo veo y es un jugador de terrible calidad, muy técnico e inteligente. Voy a estar preparado para jugar con el que me toque”, dijo.

¿Vuelve Pablo García?

Otra de las variantes que probó Munúa fue la inclusión de Pablo García en la banda derecha en lugar de Armando Méndez, quien tuvo una sobre carga muscular.

Inés Guimaraens

Al técnico albo le preguntaron sobre los pocos minutos de García, quien no ha estado en las convocatorias tras la vuelta del fútbol uruguayo y que por el Apertura solo jugó en el debut ante Rentistas.

“Vamos a ver... Si es Pablo, porque es Pablo. Puede llegar a ser Santi (Rodríguez) u (Brian) Ocampo”, respondió.

“Tengo un plantel largo con muchísimos jóvenes, y todos no pueden jugar. Pablo ha jugado. No quiere decir que no vaya a jugar más. Esta pregunta hoy me la hacen por Pablo, pero mañana capaz que me la hacen por Santi Rodríguez, por decir algo”, agregó.

Santiago Rodríguez no ha tenido buenos rendimientos en los dos últimos partidos, por lo que podría dejar la titularidad.

Además, Ocampo se fue sentido ante River Plate por un golpe en el tobillo. “No lo vi cómodo después que recibió ese golpe. Ahora está en recuperación. Viene bien y quiero que esté al 100%”, señaló.

Inés Guimaraens

Sobre Amaral, en tanto, el entrenador señaló que es “un jugador importante”. “Necesita minutos, necesita fútbol, para ir agarrando su mejor versión”.

La principal duda es qué hará el DT en la defensa, si reaparecerá Guzmán Corujo en la zaga, tras recuperarse de su lesión, o si mantiene la línea de cuatro de los últimos dos partidos.

El probable equipo de Nacional para este jueves es con Luis Mejía; Mathías Suárez, Mathías Laborda, Agustín Oliveros y Ayrton Cougo; Gabriel Neves y Claudio Yacob; Pablo García, Rodrigo Amaral, Felipe Gedoz y Gonzalo Bergessio.

Munúa ya piensa en las rotaciones para lo que se viene. "Tenemos un plantel largo y con la seguidilla de partidos vamos a tener que rotar", comentó. "Los que no están jugando en estos momentos tienen que estar preparados, porque oportunidades van a haber. Seguramente rotaremos".