Georgina Barbarossa: “Ahora tengo chongos solo por sexo y después somos amigos”

La popular conductora Georgina Barbarossa confesó que ya no busca una pareja estable y que “hace un tiempo aprendí a darme el permiso de tener relaciones solo por sexo”. En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, la actriz y conductora a A la Barbarossa confesó que “a mi edad empecé a darme el permiso de tener relaciones solo por sexo”. “Tengo chongos, relaciones y después somos amigos”, contó, sin filtro, y dijo con su 68 años, aún disfruta del sexo: “Yo me cuido, me pongo el chip para estar revitalizada, y el sexo a la tercera edad se lo pasa genial, porque tenés menos prejuicios que de chica”.

Barbarossa sostuvo que parte de este cambio que tuvo en su modo de relacionarse tuvo que ver con ella misma y con adoptar una actitud más segura sobre su cuerpo. “Aprendí a relajarme en un montón de cosas que cuando yo era chica eran tabú”, reconoció. Leé también Lali Espósito ironizó sobre su cruce con Javier Milei: "Yo lo voté" Además, la conductora reiteró su posición sobre la elección de no tener pareja. “He tenido chongos solo por sexo, me di el permiso, y después somos amigos. No me interesa tener otras relaciones. Estoy enfocada en mi familia y mi nieta”, aseguró acerca de esta nueva etapa de su vida. Antes de cerrar habló sobre su presente. “Me encanta este etapa, hago yoga, gimnasia, acupuntura, lo que más me ayuda hoy en día es mi espíritu porque me siento de 27 años y no paro”, culminó. Barbarossa estuvo casada con Miguel Vasco Lecouna, padre de sus hijos, quien fue asesinado en medio de un robo en un taxi el 2 de noviembre del 2001. Desde entonces, la conductora se dedicó de lleno a su profesión y a los mellizos Juan y Tomás, que hoy tienen 29 años. Además, Georgina en octubre del año pasado se convirtió en abuela primeriza de Julia.