Gerardo Martino dijo que Messi "En algún momento va a tener que parar"

El entrenador del Inter Miami, Gerardo Martino, se refirió al rendimiento del astro argentino Lionel Messi y la necesidad de darle un descanso, de cara al reinicio de la temporada en la MLS.

"Leo (Messi) quiere jugar siempre todos los partidos. A veces hay que hacerlo parar y convencerlo para que se recupere y esté apto en cada partido. Todo lo externo no es algo que yo tome en cuenta a la hora de entender si él tiene que jugar o no", expresó Martino, en conferencia de prensa antes de enfrentar este sábado a New York RB.

Y agregó: "En algún momento va a tener que parar, como cuando vaya a jugar con la Selección Argentina. Nosotros tenemos que buscar un equipo que pueda salir adelante ante su ausencia importantísima. De alguna manera tenemos que ir previendo eso", manifestó el DT del equipo de la Florida.

Además, Martino fue muy objetivo para afrontar el desafío de la liga local, aunque no dio indicios del equipo titular: "Entiendo que tenemos una carga importante de partidos en este último mes y medio. Prácticamente no hemos jugado por la liga, pero tenemos que atenderla. Indudablemente amerita que tengamos contacto con los jugadores para ver cómo se sienten. Algunos terminaron con golpes, no solo cansancio, y en función a eso armaremos el equipo",.

Por un lado, el entrenador argentino fue consultado por la final de la US Open Cup frente a Houston Dynamo:"Falta casi un mes completo para ese partido. De alguna manera podemos pensar en qué situación nos va a encontrar la liga. En estos dos o tres encuentros se verá si nuestras aspiraciones a clasificar a los play off son lógicas a o no. Cuando llegue la semifinal, le vamos a dar prioridad a eso", cerró.