Gianinna Maradona y su doloroso posteo en Instragram a mil días de la muerte de Diego Maradona

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años y por la causa quedaron imputadas ocho personas que irán a juicio oral acusados de haber cometido un "homicidio simple con dolo eventual".

Al cumplirse mil días de Diego, Gianinna Maradona compartió un posteo en su cuenta de Instagram donde remarcó que seguirá adelante en el pedido de Justicia por la muerte del astro del fútbol.

"Dalma y yo no vamos a parar, no nos van a doblegar. Cada día que pasa es un día menos para volvernos a encontrar, a donde sea que estés ojalá estés tranquilo, con tu hermosa sonrisa dibujada y no exista la tv. No se puede recomponer lo que nunca existió", continuó.

Y remarcó: "1000 días sin poder abrazarte pero igual te llevo conmigo, estás en las risas de tus nietos, en los abrazos con mi hermana, en las caricias de mamá, en cada recuerdo de la hermosa familia de fanáticos que nos dejaste! Te amamos Babu!".

"Te juro que esa banda de mafiosos va a caer y cuando caigan vamos a poder vivir en paz. Hasta que nos volvamos a encontrar te sigo escribiendo desde acá, seguí mandándome señales que me abrazan el alma, me hacen sentirte y me empujan a seguir", expresó la mamá de Benjamín.