Gorzy sale a defender la bandera de Tenfield y le pegó a Alonso por viajar en primera clase

El comunicador Sergio Gorzy comenzó un raid mediático para defender los intereses de Tenfield luego de que el presidente de la Mutual, Diego Scotti, y el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, expresaran públicamente que, detrás del conflicto de Villa Española y de un duro comunicado de la Liga Profesional, estaba latente el tema de los derechos de TV y el contrato que vincula a la AUF con la empresa de Francisco Casal hasta el 31 de diciembre de 2025.

"Quedó claro por todas las declaraciones que lo de Villa Española no era porque el Partido Nacional quería intervenir un club frenteamplista ni porque Tenfield mandó gente a agredir a los ya renunciantes e intervenidos de Villa Española. Además descubrí que Villa Española no está en contra de la Liga Profesional. Se tejió una novela de que Villa Española estaba en contra, pero Villa Española se abstuvo, no está en contra. Con Villa Española ya intervenido le fueron a pegar al Bigote López. La curiosa denuncia pública de Villa Española no se hizo ante la Justicia y el pobre fiscal Romano no tiene a quien meter en cana porque nadie denuncia ni le lleva pruebas", expresó Gorzy en su programa Usted qué Opina que se emite por radio Sport.

Pero Gorzy también retornó desde hace dos domingos a La hora de los deportes (canal 5) y el fin de semana estuvo en la previa de los partidos de los grandes en las transmisiones de VTV.

En los distintos programas, Gorzy dijo que es socio fundador de Tenfield pero que la empresa no lo participa de las reuniones de directiva: "Podrán decirme mandadero, mamadera o lo que sea, pero lo que voy a decir está todo documentado y nadie lo va a poder rebatir", expresó.

"Scotti dijo que todo el tema de fondo era por el tema de los derechos de televisión. No era un tema de violencia. No importó si la barra brava de Peñarol fue a Los Aromos, si la hinchada de Cerro agredió a dos jugadores de La Luz, si agredieron a jugadores de Oriental de La Paz. Lo que importa son los derechos de televisión. Lo dijo Scotti y me parece una linda manera de sincerarse", expresó.

"Lo dijo Ignacio Alonso que despreció a la Liga Profesional, dijo que tema son los derechos de televisión. Estoy viendo la serie El presidente en Amazon, con Grondona, Figueredo, todos los cracks en cana en pijama en Suiza, así terminan las cosas cuando las cosas no se hacen bien", agregó.

Diego Battiste

Gorzy criticó duramente a Alonso

"Alonso dice que cuando los clubes están ahogados terminan firmando por la misma plata. No es verdad. Cada vez que se renovaron los contratos se renovaron por mucho más dinero. No pueden mentir. Ya Alonso había dicho que con el modelo de negocio ganaron una fortuna, que fue fantástico porque Tenfield le pagaba US$ 5.000. Hace tres años, vi los papeles y Tenfield pagó US$ 40.000. No puede decir impunemente eso. Cada vez que se le toca timbre a quienes tienen los derechos de televisión para prorrogar por un nuevo período no se firma por la misma plata, es mentira", expresó con respecto a la última venta que hizo AUF para transmitir los amistosos de la selección uruguaya contra México, Estados Unidos y Panamá.

El 21 de junio la AUF informó que recaudó US$ 280 mil netos por los tres partidos y que la oferta de Tenfield había sido por US$ 120 mil, tal como informó Referí.

"Enchastrar quiere decir que antes se vendían tres partidos y que ahora los vendió la AUF ya ganó más. Pero no es así, ganó menos. Tealdi, que tuvo la deferencia de darme una nota para canal 4, sostuvo que se recaudaron US$ 350 mil y que se gastaron US$ 70 mil. Mis datos son que eso es imposible. Que los US$ 350 mil están inflados, que fueron US$ 300 mil y que los gastos tiene un problema, le faltan los US$ 96.500 que costó la subida del satélite por parte de Antel que no hizo canje, que cobró esa cifra. Se ganó menos. Los tres partidos de la selección dieron menos plata que antes".

Gorzy sobre los derechos de TV del fútbol local

Gorzy, que pidió la palabra durante varios minutos para hablar responderle al presidente de la AUF y no fue interrumpido por el resto de los panelistas, agregó: "Se hablan de US$ 11 millones por año o US$ 13,5 millones por año, según Alonso. La verdadera cifra es US$ 19 millones por año. En las últimas 15 licitaciones que hizo la AUF, las 15 quedaron desiertas. Si licitás y no se presenta nadie, negociás vos. Las últimas 15 licitaciones nadie se presentó porque si uno lee los pliegos, tiene que pagar y son impresentables. Los pliegos dicen que voy a venderte mi auto con la condición de que los fines de semana, Carnaval, Turismo, vacaciones de julio y el verano no lo podés usar. Como nadie se presenta, la AUF siente que cumplió con el requisito de mandar a licitación y negocia directamente. Como hizo con Tenfield y le vendió las Eliminatorias por US$ 20 millones. El enchastre es hacer creer que abusaste, que te aprovechaste de mi situación, que te estoy estafando".

"Eduardo Ache dijo en Hora 25 que los clubes se queden tranquilos que si Tenfield no les da plata de acá a marzo la AUF tiene plata para darles. Está bueno. Debe estar en el mismo cofre donde está la Copa de Oro. La AUF la dará plata dependiendo de lo que voten. Se ve que hay un ente autónomo llamado consejo ejecutivo que se transformó en lo mismo que Peñarol, que Nacional, que Liverpool, que Rampla, que Cerro, que manejan su guita y sus fondos", agregó.

Su visión sobre la Liga Profesional

"Sobre la Liga Profesional escuché decir a Alonso y Scotti que representan a los clubes y quieren lo mejor para ellos. Los que están en contra de la Liga son nueve. En 2021 se votó, 16 dijeron que sí, tres se abstuvieron, 57% contra 32% que dijo que no. Los nueve que dijeron que no, piensen en las tribunas: Albion, Atenas, Central Español. Cerrito, Deportivo Maldonado, Montevideo City Torque, Plaza Colonia, Rentistas y Sud América. Estos son los nueve equipos a los que representa el consejo ejecutivo, son los que están de acuerdo con que la Mutual siga con esa lucha de paro absolutamente injustificada porque dicen que es por una cosa y es por otra. Son todos sociedades anónimas. Tienen todo su derecho a votar que la Liga los puede perjudicar. Lo que tiene de malo es que alguien diga que representa a los clubes y tiene el apoyo de todos estos clubes y son solo nueve y no tienen gente".

Las sociedades anónimas deportivas se han transformado en un jugador clave en la puja de poder interna en la AUF.

La Liga Profesional fue votada en consejo de la AUF en marzo de 2021 pero cuando se votó la aprobación de sus estatutos se llegó a un punto de divergencia del que hoy no se ha salido. Según los clubes, que en diciembre votaron autoridades para la Liga, está en plena vigencia. Según la AUF no lo está y por eso no la reconoce.

Este enfrentamiento llevó a que el 29 de junio la AUF emitiera un comunicado tras recibir una intimación de la Liga para que cesara en todo intento de negociar derechos comerciales y otros activos que la Liga entiende que le corresponde.

"Los que están a favor son Peñarol, Danubio, Defensor Sporting, Cerro, Rampla Juniors, son los que tienen más de 100 años de historia y tienen hinchada, los que tienen hinchas que cuando su dirigentes se mandan macanas los van a trancar. No es lo mismo una sociedad anónima. Estos quieren una cosa, las SAD con poca historia y pocos hinchas no. Los que se abstuvieron son Nacional, Racing y Villa Española. Nacional dijo que se abstuvo porque quería que estuvieran todos de acuerdo. Alemania, Francia, Inglaterra, España y Francia quieren lo mismo, lo que va a hacer Brasil ahora. Argentina no porque en Argentina todo fracasa porque ya lo dijo Jorge Batlle".

Peñarol, si bien votó a favor de la Liga, no acompañó después el reclamo que los demás clubes que votaron a favor de la Liga presentaron ante el Ministerio de Educación y Cultura para lograr la aprobación del estatuto y así conseguir el reconocimiento oficial de parte de la AUF.

"En octubre de 2021 le tocaron timbre a Tenfield para cambiar el contrato de derechos de TV porque los clubes no tienen un mango, y no tienen un mango no porque se les paga poco, sino porque este fútbol es un milagro porque queremos clubes que venden 300 entradas y tres camisetas por año y que quieren que les vaya bien. La televisión paga US$ 19 millones, ahí se incluyen arreglos que tienen los grandes, como pasa en España o en Italia. Se pusieron de acuerdo los clubes con quienes tiene los derechos de televisión para subir 36% a partir del 1º de enero de 2022, o sea US$ 26 millones y renovar cuatro años más a partir del 1º de enero de 2026. La AUF lo rechazó, permitió que siga siendo cuatro años de US$ 19 millones para ver si en la próxima consiguen cuatro años de US$ 30 millones. La cuenta me da US$ 196 millones. Si hubiesen aceptado a partir del 1º de enero de 2022 el aumento de 36% eran US$ 26 millones, eran ocho años de esa suma, y eso es US$ 208 millones. La AUF no aceptó US$ 208 millones porque va por US$ 196 millones. Esto de Tenfield me tiene muy caliente que no lo digan. Quiero ir a la próxima reunión de directiva, yo fundé Tenfield pero nadie me invita. Estoy en contra de pagar US$ 208 millones sino con US$ 196 millones se arreglaba. Estoy en contra de que no cuente esta historia y de que no lo paguen, porque son ingratos, no lo merecen los que votaron en contra de la Liga cuando los que la quieren tenían cerrado US$ 208 millones en ocho años y la AUF los va a obligar a firmar US$ 196 millones. Scotti: US$ 196 millones pueden llegar. Eran US$ 208 millones a partir del 1º de enero. Si están ahogados algunos clubes busquen donde está el culpable".

El sábado, antes de Nacional-Plaza Colonia, Gorzy le pegó a Alonso porque viajó en primera clase a Colombia para asistir a un sorteo de fútbol sala y para definir el calendario de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2023. "Al mismo tiempo se está jugando la Copa América en Colombia y las chicas viajaron en ómnibus a Colonia, en barco a Buenos Aires y en un carro lechero a Bogotá. Demoraron 24 horas. Sale como 10 lucas ir a Colombia en primera clase. Quiero que los dirigentes uruguayos golpeen la mesa, arriesguen su salario y pidan ese dinero para que lo reparten en pasajes directo a Colombia para que puedan viajar dignamente porque después le vamos a preguntar por qué no clasificaron".

El domingo en La hora de los deportes Gorzy habló de la oferta que Tenfield hizo por quedarse con los derechos del fútbol femenino en 2021.

"Tenfield ofertó US$ 130 mil por los derechos, US$ 30 mil mínimo sobre un 50% de publicidad, para el caso de que no se vendiera nada, sociedad médica con cobertura total de salud para todas las jugadoras. Asesorada por la Mutual, la AUF propuso dar un 5% de ingresos de AUFTV que fueron US$ 869 y 40 operaciones de rodilla en Paysandú. Algunas jugadoras cobraron US$ 4 al año y otras $ 200. Tengo mensajes grabados. Este año se llegó a otro acuerdo, que fue directo y sin licitación, con DirecTV porque acá lo que no hay que hacer es negociar con Tenfield y DirecTV pagó US$ 130 mil. Transparencia cero es esta conducción de la Asociación Uruguaya de Fútbol", afirmó.

Directv, que tiene el 30% del mercado en Uruguay, abona a la AUF US$ 140.000 al año por tener en su pantalla al fútbol femenino. Ese contrato no tiene exclusividad, por tanto el 70% podrá comprar ese mismo producto y en ese caso, lo que la AUF proyecta recaudar es US$ 600.000 y tiene el 100% de ingresos por publicidad en las transmisiones y en la publicidad estática debiendo pagar los gastos de producción.