Graciela Alfano de vacaciones: posteos en bikini y fuertes críticas a Pampita

La notoriedad de la artista se manifiesta no solo en su habilidad para cautivar a través de las redes sociales, sino también en la respuesta entusiasta de sus seguidores, quienes la elogian como "la mujer más linda de Argentina", resaltando su inteligencia y su atractivo físico. Además, sus publicaciones anteriores, como aquella en la que danza al ritmo de "Boombastic", generaron una avalancha de comentarios positivos, evidenciando su influencia inspiradora en la audiencia.

Con una extensa trayectoria tanto como vedette como en la actuación, mostró su cuerpo al ritmo del nuevo tema de María Becerra, "Piscina". En este contexto, la estrella, que ostenta 71 años, acumuló más de 27.000 "me gusta" en su publicación.

En paralelo a sus momentos de descanso, Graciela Alfano aprovechó para compartir sus opiniones en relación con la reciente polémica entre Pampita y Moria Casán en el jurado del Bailando 2023. Durante una entrevista en el programa "Estamos Okey", conducido por Pampito y Guido Záffora, Alfano expresó su perspectiva crítica sobre la actitud de Pampita hacia Moria Casán, destacando que las confrontaciones deben darse entre pares.

Al referirse a la controversia, Alfano señaló: “Se zarpó Pampita. Se zarpó mal. No le puede decir eso a Moria. O sea, las confrontaciones están buenas pero siempre entre iguales. Me parece que Pampita no está a la altura de Moria Casán, pero es tan inteligente, y eso se lo tengo que dar, que al día siguiente inventó algo de la luna y me maté de risa. Pampita se dio cuenta de lo que dijo, porque no es tonta y por eso dice lo de la luna. Se dio cuenta que pisó donde no tenía que pisar y eso te pasa".

Estas declaraciones coinciden con la posibilidad de que Graciela Alfano se sume como jurado al Bailando 2023, eventualmente en reemplazo de Pampita, quien ya había asumido compromisos previos.

No obstante, recientes informes indican que las negociaciones para la participación de Alfano podrían encontrar obstáculos. Ángel De Brito informó en LAM: “Parece que su llegada se trabó. Está complicado el ingreso de Graciela Alfano, lo están charlando pero ella parece que todos los días va pidiendo algo nuevo... no sólo plata, todas las semanas va agregando algo. Imaginte que limpiaron a Milett, mirá si no van a limpiar a la Alfano. Ella tiene ganas pero sus ganas y sus pedidos pueden jugarle en contra”.