Gran Hermano 2024: Carla decidió abandonar el reality por "motivos que saben todos"

Luego de haber dejado en claro en muchas ocasiones sus intenciones de abandonar la casa de Gran Hermano, y ante la pregunta directa de Del Moro sobre su salida, Chula confirmó con emoción en sus ojos: "Es así. Los motivos lo saben todos, lo sabés vos, lo sabe Gran Hermano, y cada vez que hablo del tema me emociono. Yo sobrestimé mi capacidad de desapego con mis hijos", expresó inicialmente.

La participante compartió sus expectativas iniciales al ingresar al reality, considerándolo como unas vacaciones mentales de la demanda constante que implica ser madre de cuatro hijos, "Pensé que estar acá iban a ser unas vacaciones de mamá, que las iba a disfrutar, vacaciones mentales de tanta demanda que es tener cuatro hijos, y que la iba a pasar bomba acá, que no iba a extrañar tanto".

Con una franqueza notable, Carla Stéfano concluyó: "Desde el día 2 que estoy acá, que pasan los días y cada vez extraño más. Como está casa me humanizó mucho más de lo que soy, me di cuenta que no puedo estar tanto tiempo sin mis hijos, que no soy feliz estando separada tanto tiempo de mis hijos. Si no soy feliz, no puedo brillar acá; entonces no tiene sentido".