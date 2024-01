Gran Hermano: ¿A quién salvó Alan y mandó a la placa del domingo?

En la gala del jueves, Alan tuvo la tarea de salvar a un compañero y de añadir a otro jugador a la placa para configurar el escenario final de cara la gala del domingo. Consciente de la importancia de su elección, optó por salvar a Lisandro, una decisión que se anticipaba. Licha expresó su agradecimiento y compartió impresiones con Alan en un encuentro en el SUM de la casa.

En una conversación a solas, ambos concordaron en la estrategia a seguir para conformar la placa de nominados: “Nico no creo que reciba votos en contra, además por haber sido sancionado por una boludez. Isabel es quizás quien más complicada la tiene. Entonces tenés dos opciones, una es mandar a alguien que no creés que va a polarizar votos, alguien que vos decís que no lo va a votar nadie”, analizó Lisandro. “Pensé lo mismo que vos, en alguien que no fuera a recibir votos porque la persona que va siempre a placa -refiriéndose a Furia- no nos conviene a nosotros. Yo pienso que hay que mandar a una persona más tranqui, más o menos como Nico, que no la vaya a votar la gente. No quería mandar a esa persona que va siempre a placa porque estoy pensando que no se va a ir”, coincidió el líder.

Alan, en una decisión meditada, seleccionó a Rosina como la última integrante de la placa de nominados, revelando su elección a Santiago del Moro al final del programa. Aunque Alan afirmó que su decisión carecía de motivos específicos, la audiencia especuló en las redes sociales sobre posibles vínculos con el coqueteo fallido de semanas anteriores, generando debate y expectación en torno a su elección.

Los nominados de esta semana son: Nicolás, Carla, Isabel, Florencia y Rosina.