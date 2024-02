Gran Hermano: Agostina volvió a la casa y se reencontró con el resto de jugadores

En un entorno provisto de una amplia gama de comodidades, Agostina experimentó un período de 24 horas de absoluto relax y confort en el contexto de Gran Hermano, manteniendo una atención constante en las dinámicas y conversaciones entre sus compañeros. Tras su "expulsión" temporal y su consiguiente estancia en una sala de control secreta durante todo un día, la participante aprovechó el tiempo para realizar un análisis detallado de las estrategias en juego dentro de la casa.

Durante este lapso, Agostina atravesó diversos estados emocionales al escuchar las interacciones entre sus compañeros, preparándose así para su retorno a la competencia por la casa propia. Antes de reintegrarse al grupo, fue orientada por Santiago del Moro, quien, en su rol de conductor, le brindó pautas claras sobre los siguientes pasos a seguir y le concedió la libertad para decidir cómo emplear la información recopilada durante su período "expulsada". La participante se encontraba ante la encrucijada de revelar o no los detalles de sus observaciones, desde las tensiones provocadas por Furia hasta la irritación generada por Emmanuel. Sin embargo, antes de reintegrarse, compartió: "Tuve mucho miedo, pero valió la pena lo mal que me sentía por cómo la pasé".

Con el respaldo del conductor, Agostina regresó a la casa para ser recibida por sus compañeros, quienes expresaron su alegría por su retorno. A excepción de Furia, que permaneció en el salón principal abrazada a su reno, el resto de los participantes se acercaron para darle la bienvenida a Agostina, mostrando así su afecto y complicidad en el juego.

En medio de una atmósfera de afecto, Agostina optó por sorprender al revelar: "Los vi 24/7, ojito. Chicos, se ven increíbles en tele. Vos (Lisandro) potrazo. Vos (Emmanuel) un nido de carancho, cortá ese pelo. Chicas (Rosina y Zoe) increíbles". Su intervención provocó un revuelo entre sus compañeros, atrayendo todas las miradas mientras continuaba: "Nunca pasé un día tan increíble, de lo mal que me fui dije: ‘Chau, se me derrumbó la vida’. Comí, me esperaron con picada, rogel. Me preguntaron, ¿Qué elegís, 24 horas películas, o ver a tus compañeros? Escuché todas las conversaciones, ojo".

Además, la jugadora detalló minuciosamente su experiencia desde que respondió al llamado del teléfono rojo: "Los vi hablando de mí. Los vi cómo dormían chicos. Lo que me pasó fue lo más de lo más. De acá me fui re mal, temblando como una hoja, me agarran afuera, me tapan afuera tipo secuestro, me dijeron caminá, llego a un lugar, me dicen ‘sentate, tranquila’. Yo seguía llorando, me angustiaba haber terminado esto de esa forma, no porque me sacó la gente, sino por un llamado, era horrible".

Antes de embarcarse en la competencia por la casa propia, Agostina compartió sus impresiones y amplió detalles sobre su estancia privilegiada: "Es increíble lo que me pasó. Me dejaron ver y escuchar todo lo que hablaban. El mejor día, se los juro por Dios. No me daba más la panza para seguir comiendo. Caramelos, alfajores, chocolate, helados, picada, jamón y queso, donde veía había comida. Absolutamente todo, era un hotel ocho estrellas. Me bañé, me dieron perfume".

Aunque Agostina contó su experiencia y reveló el premio recibido, aún está por verse cómo utilizará esta información en su propio beneficio. De hecho, ya advirtió a sus compañeros que está al tanto de sus conversaciones y confabulaciones nocturnas.