Gran Hermano: ¿cómo quedó la placa de nominados, luego del duro cruce entre Furia y Agostina?

Tras la intensidad del último episodio de Gran Hermano, marcado además por la celebración del Día de San Valentín, los concursantes se vieron envueltos en un ambiente de sensibilidad y romance. Sin embargo, en un rincón de la casa, se gestaba un conflicto entre dos fuerzas opuestas: Agostina, la nueva líder de la semana, y Furia.

Antes de que esta batalla se desatara por completo, muchos participantes trazaron sus estrategias durante la ceremonia de nominación. Aún imbuido por la emoción del reciente evento, Nicolás fue convocado al confesionario. Allí, el joven, quien había tenido un emotivo reencuentro con su madre, decidió nominar a Virginia y Emmanuel.

Posteriormente, le tocó el turno al peluquero, quien, tras ver a su pareja en la casa de Gran Hermano, expresó su gratitud desde el cuarto: "Gracias amor por haber venido hasta acá, me encantó. Gracias, te vi muy feliz y así te quiero ver siempre". Acto seguido, nominó a Virginia y Bautista.

Finalmente, llegó el momento de Lisandro, quien inició el día con buen ánimo tras el encuentro con su novia. Después de la profunda emoción experimentada el día anterior, el asesor financiero se dedicó a saludar a los demás participantes y a desearles un feliz Día de San Valentín a cada uno de ellos.

Furia vs Agostina

En relación al emotivo encuentro con su pareja, el concursante expresó: "Te juro que la sensación de ayer fue superadora. Viste la primera vez que le decís te amo a esa persona, la primera vez que le pedís que sea tu novia, superadora a todo eso. Y la caminata hasta que llegó no podía controlar las pulsaciones. El intentar controlar la respiración, las ganas abrazar a la persona, de darle un beso. Cuando me dio la mano casi le rompo la mano, ella me agarra y empiezo a apretar. Lo mismo cuando me besa". Posteriormente, entonó la canción "Ahora tú te vas" de Chayanne. En el confesionario, procedió a nominar a Juliana y Emmanuel.

A continuación, se sucedieron las nominaciones de Zoe (Virginia y Juliana), Bautista (Emmanuel y Virginia), Rosina (Emmanuel y Virginia), Manzana (Martín Ku y Juliana) y Virginia (Martín Ku y Emmanuel).

Más tarde, la concursante doble de riesgo evaluó estratégicamente cómo contrarrestar las posibles jugadas de Agostina, consciente de su situación en la casa tras el enfrentamiento: "¿Cómo estoy? Bien, sé que voy a estar nominada y sé que si no me nomina mis compañeros voy a ir a placa igual porque me va a mandar Agos. Voy a intentar votar por estrategia, tratar de que funcione lo que hablamos con Emma y Lu. La primera persona que voy a votar sé que va a ser salvada. Agos hace bastante quiere ser parte de jugar con Licha y yo siento que me deja demasiado sola en la casa y creo que llegó el momento de las traiciones". En consecuencia, votó por Lisandro y Virginia. Le siguió Martín Ku (Manzana y Virginia) en su elección de nominados.

Posteriormente, expresó: "Tuve una discusión muy grande, me di cuenta que quiere jugar con él y sé que lo va a salvar por eso, lo voto. Para mí es una decepción enorme. Siento que Lisandro absorbió mucho de mis chicas acá adentro y se las lleva para él. Me siento sola. Sé que ahora se viene una especie de ajedrez así que todo lo que pase no me va a doler, pero sí me está costando vivir acá, porque Agostina se dio vuelta como un panqueque y su discusión me mostró su mirada que me odia". En consecuencia, emitió su voto nominando a Lisandro y Virginia. Martín Ku (Manzana y Virginia) siguió con su elección de nominados.

A continuación, llegó el turno de la nueva líder de la residencia más famosa del país, Agostina. Tras su conflicto con Furia, la agente de policía dejó en claro su estrategia frente a las cámaras: "Dice la cariño que el universo tiene que conspirar a mi favor para que no me saquen de la casa. Que alguien le avise, ya la tiene re sabida, que va a placa. Hace seis semanas que no va a placa y viene zafando. El domingo, a tu casita".

En el confesionario, la joven compartió sus impresiones sobre el tema: "Estoy indignada, Juliana se cansó de hablar mierda, trató de mentirosa a Rosina, fue y le dio un beso de buenas noches. Después se le prendió a Manzana después de bardearlo. Se llevó a Emmanuel a comer después de pedir su cabeza en la fiesta. En algún momento sos vos. o ya sos falsa así. No tenés valores, no lo puedo creer. Yo realmente estaba jugando sola, porque para ella yo no estaba jugando con ella, yo sola creí que quedábamos ella y yo. Tiene una maldad, yo no trataría mal a la única persona que siempre la defendió desde un principio". En el confesionario, expresó su necesidad de que Juliana abandone la casa, razón por la cual emitió su voto estratégico nominando a Federico y Martín Ku.

Finalmente, Lucía votó por Virginia y Martín Ku. De este modo, la nominación quedó conformada de la siguiente manera: Zoe, Lucía, Rosina (por sanción) y Virginia (12 votos), Emmanuel (7 votos), Martín (6 votos), Juliana (4 votos), Federico (4 votos), Lisandro (4 votos).