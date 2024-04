Gran Hermano: Darío rompió en llanto al ver a sus hijos en el Congelados y conmovió a todos

Cada vez que un familiar entraba en el "Congelados" de Gran Hermano 2023, las emociones fluían intensamente entre los participantes del reality, especialmente para aquellos que recibían a sus seres queridos. En la noche del lunes, Darío fue el afortunado en recibir la sorpresa de la llegada de sus hijos, Francisco y Victoria.

Al igual que ocurrió con Virginia, quien recibió a sus hijas por separado, Darío primero disfrutó del encuentro con su hijo y unos minutos más tarde se reencontró con su hijo menor. "Che, qué bello esto. No lo puedo creer. ¡Qué hermoso, la puta madre!", expresó Darío emocionado.

El joven saludó a los demás concursantes, quienes no podían moverse y solo podían verlo mientras los llamaba apodos cariñosos como “Manzanita” y “diosa Virginia”, hasta que finalmente llegó junto a su padre, quien lo esperaba con los ojos llenos de lágrimas.

"Hola, viejo", dijo el hijo, provocando que su padre rompiera en llanto. "Estoy muy orgulloso de vos, boludo. Es increíble esto, pa", expresó entre abrazos y lágrimas.

“No puedo creer lo orgulloso que estoy de vos que estés aprovechando tu momento. Después de todo lo que hiciste con tu familia, con tu familia, con tus hermanos y como los ayudaste. Ahora nosotros y verte disfrutar de esta casa hermosa no lo puedo creer”, añadió, revelando así una parte importante de la historia familiar que aún no se había compartido en el programa.

"Este tipo estuvo ayudando toda su vida a su familia y ahora lo tenemos acá aprovechando su momento. Entro a una casa bastante picante y nunca creí que se iba a animar a entrar a la casa de Gran Hermano, pero parece que se nota bien", destacó.

"Dale. A lo Boca", exclamó Francisco, buscando animar a Darío, quien apenas podía contener las lágrimas. "Te amo con todo mi corazón. Estás fachero, hijo de puta", bromeó Francisco mientras revelaba a los concursantes que les había traído golosinas. "Me gusta hacerlos recordar que, tal vez por los días encerrados no se acuerdan que hay una energía detrás de esa puerta que no se puede creer. Lo estoy sintiendo".

"¡Dale, Boca y dale Dario, papá!", se despidió el joven antes de que su hermana tomara su turno. Victoria ingresó, ya visiblemente emocionada. "Te quiero tanto. No llores y no te muevas", le pidió a Darío, quien no pudo evitar las lágrimas. "Mirame, estoy bien y estoy feliz. Estoy muy orgullosa de vos que después de todo lo que hiciste por nosotros, tanto tiempo, ahora estás haciendo esto que vos querés", le dijo, conmovida.

Al igual que los demás familiares, Victoria y Francisco exploraron la casa, visitando la cama de su ser querido. "¡Ay, chicos! ¿Cómo encuentran su ropa acá adentro?", se sorprendió Victoria al ver el desorden en la habitación de los hombres. "Seguí disfrutando de todo esto. Divertite. Yo sé que te cuesta estar lejos nuestro, pero disfrutalo", le pidió a Darío, notando que todo estaba "bastante limpio".

En una conversación con Santiago del Moro, Darío compartió que su hijo había destacado especialmente la ayuda que le había brindado a sus hermanos, ya que desde muy joven había tenido que trabajar para apoyar a su madre. Siendo el hermano mayor, había asumido la responsabilidad de cuidar a sus hermanos menores para que pudieran estudiar. "Eso a mí me quedó como una cuenta pendiente", confesó Darío, abriendo su corazón ante la cámara.