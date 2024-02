Gran Hermano dio inicio a "Congelados", provocando una emocionante reacción en los jugadores al recibir la visita de sus familiares

Gran Hermano experimenta cambios constantes. En esta ocasión, se implementó una nueva estrategia para cautivar tanto a la audiencia como a los propios concursantes. Aunque Santiago del Moro ya había adelantado la próxima dinámica, estos últimos desconocían los detalles de su ejecución. Nos referimos al desafío "Congelados", una propuesta que fue exitosa en otras ediciones alrededor del mundo.

Hace algunos días, el conductor explicó en detalle en qué consistiría esta dinámica. "En las próximas semanas, en un futuro, puede ser que suene una alarma y que todos tengan que quedarse inmóviles, como si fuesen una estructura de hielo", anunció Del Moro. Además, en un aparte dirigida al público y fuera del alcance auditivo de los participantes, reveló lo que acontecería esa noche. La premisa es permitir el ingreso al juego de familiares o seres cercanos a los concursantes, quienes podrán tocarlos o hablarles mientras estos deben permanecer estáticos, siguiendo el concepto del tradicional juego de "mancha congelada".

En el transcurso de la emisión, Del Moro presentó a los tres familiares designados para participar: el esposo de Emmanuel, la madre de Nicolás y la novia de Lisandro. "Tres familiares de tres grandes participantes, de Emma, de Licha y de Nico van a entrar en unos minutos", anunció el conductor. "Vayan a ver, vayan a tocarlos pero ojo con las palabras, ojo con lo que dicen. Ustedes pueden tocarlos y besarlos pero ellos no pueden reaccionar", advirtió.

Repentinamente, la alarma irrumpió y los participantes se vieron obligados a mantenerse estáticos. El primero en ingresar fue el esposo de Emma. Al presenciar su llegada, el joven quedó paralizado, con lágrimas en los ojos, esforzándose por no moverse. Su esposo lo abrazó y le transmitió “no te muevas, te amo, reíte, disfrutá. ¿Me dejás ir a ver la casa?”. Mientras transitaba al lado de Furia, preguntó sin esperar respuesta: "¿Te estabas bañando?", dado que Juliana se hallaba desnuda de la cintura para abajo ya que al sonar la alarma, salió del baño inmediatamente. Acto seguido, el esposo del concursante exploró las diferentes estancias, encontrando un momento de confort al recostarse en la cama de Emma y abrazar su almohada. Durante su recorrido, expresó "Son hermosos" a todos los jugadores y, al finalizar, dedicó muestras de cariño a Emmanuel, sellando el momento con un abrazo y un beso, justo antes de que la voz de Gran Hermano iniciara la cuenta regresiva para la partida de su pareja.

Con los ojos cerrados, intentó mantenerse firme, pero al ser "descongelado", cayó al suelo, siendo rápidamente apoyado por sus compañeros, elogiando su relación y su apariencia: “¡Qué hermoso que es!, ¡qué linda pareja que hacen!, ¡qué fachero que es!”.

Cuando pudo hablar nuevamente, Emma no pudo contener su emoción, describiendo vívidamente el encuentro y agradeciendo a su amor por estar allí: “Tenía delineado los ojos, y unos borcegos, y qué perfume, no pensé que me iba a poder controlar, me dejaron helado, no lo puedo creer, esto me va a dar fuerza para seguir porque me dijo un montón de cosas relindas. Gracias mi amor por venir”.

Mientras tanto, la entrada de la novia de Licha también provocó momentos emotivos, con palabras de consuelo y amor intercambiadas entre ellos. Todos se quedaron inmóviles y cuando Lisandro vio entrar a su pareja, se le llenaron los ojos de lágrimas, “Tranquilo Li, quieto. Llorá, estoy acá, estoy bien. No te muevas, te amo, no hables, ¿ok?. Estoy bien, tranquilo, disfrutá tu sueño. Recargá pilas, estoy acá. Vine a conocer dónde te viniste a instalar. Te amo un montón. No te muevas. Les traje algo a todos para que conpartan. Te voy a abrazar y ni se te ocurra moverte. Recargá, dale”, mientras aprovechaba a decirla unas palabras al oído, “Te extraño un montón pero te quiero ver hasta el final acá, Muy linda tu casa nueva. Al fin conozco a Furia”, señaló sonriendo a Juliana, asimismo saludó a Martín y a Nicolás. Tras intercambiar muestras de afecto y palabras de ánimo, la partida de la novia de Licha fue anunciada, desatando una ola de emociones en el concursante, quien se vio visiblemente conmovido y se fundió en abrazos con sus compañeros.

Por último, durante la emisión de este martes, también ingresó la madre de Nico. Su llegada fue recibida con lágrimas de emoción por parte de los concursantes y una sonrisa de su hijo. “Te amo, no te muevas, te amo, hijo. Respirá, quedate tranquilo”. Después, Se dirigió a la habitación a dejarles un regalo para todos y, al regresar, les recomendó “que ordenen un poco”. Se puso a caminar entre todos los jugadores hasta que volvió a abrazar a Nico. “Estás hermoso, me encanta que estés acá, me encanta estar acá en tu casa. Disfrutá mucho, las golosinas son para compartir”, fue despidiéndose mientras lo miraba a los ojos. El jugador temblaba muchísimo pero se mantuvo lo más quieto posible. Al partir, con una enorme sonrisa, el participante gritó mientras sus compañeros lo abrazaban. “¡Qué linda madre!”, le dijeron las chicas. “Te juro que empecé como en otro universo”, expresó Nicolás.

El encuentro con los seres queridos de los participantes no solo brindó momentos de gran emotividad, sino también fortaleció los lazos afectivos dentro de la casa.