Gran Hermano: el objetivo de la nueva "macumba" que hizo Furia

Después de percibir la tensión en el ambiente, la joven volvió a realizar sus rituales en Gran Hermano. Sin embargo, mientras colocaba ajos e hilos rojos, sus compañeros comenzaron a teorizar sobre las habilidades mágicas de la concursante.

"Dejé en la cocina otra macumba, una que no había hecho nunca", mencionó Furia mientras estaba en el dormitorio con varios compañeros. Con un poco de inquietud, uno de ellos preguntó: "¿Es buena o mala?".

Juliana explicó dónde estaba ubicada y cómo la había realizado. "En realidad es para la mala energía, está en la cocina, arriba, una piola roja y un ajo. Y lo dejé como decía mi abuela. Saca la mala energía de la casa", respondió de manera enigmática.

Sin embargo, esta no fue la primera vez que la controvertida concursante realizó este tipo de prácticas. Sus intenciones quedaron claras cuando recibieron la compra semanal, y ella inmediatamente se lanzó sobre los ajos. Incluso Lisandro intentó detenerla y razonar con ella: "No, nada de macumbas. Tantos no. ¿Cuántos necesitás para la macumba? Siete chiquitos agarrá".

Una vez que obtuvo lo que buscaba, la joven se dirigió a la cocina para iniciar su ritual. "Sí cariño, voy a volver a hacerlo", anunció ante la cámara. Después de colocar los elementos en un recipiente con agua, Furia regresó a la habitación y los ubicó en un lugar estratégico. Una vez completada su tarea, informó a las presentes y retiró el hechizo anterior: "Chicas, pedí protección, amor, salud, trabajo y dinero. Somos las que estamos, listo. Ahora esto lo voy a tirar, dos semanas estuvo".

Sin embargo, no todos reciben sus prácticas con naturalidad; algunos participantes comienzan a sospechar que su magia tiene otros propósitos. Emmanuel es uno de los que tiene más dudas y en una ocasión le preguntó directamente: "¿Vos pusiste esos ajos allá?". Furia, con total calma, respondió: "¿Los ajos? ¿Querés sacarlos? Son siete, está bien. La cosa esa que hago es protección, para que se vayan las malas energías".

Aunque no estuviera seguro, el peluquero esperó a que la concursante no estuviera presente para discutir sobre los ajos con los demás. "Chicos encontré brujería en el lugar de Joel", anunció para explicar por qué el azafato había abandonado la casa. Inmediatamente, Bautista, el Chino, Zoe y Agostina se acercaron para ver lo que señalaba Emmanuel.

En este momento del juego, Furia se encuentra en una situación delicada. Observa cómo muchos de sus compañeros reciben conmovedoras visitas gracias al "Congelados". Mientras lavaba los platos en la cocina, la llamativa concursante mostró su lado más vulnerable y compartió sus sentimientos. "Como veremos, mi familia no quiere venir a la casa. Así que si para la semana que viene estoy, supongo que ahí vendrá alguien", expresó mirando hacia adelante y hablando en voz alta.

Luego, añadió: "A menos que me llamen al confesionario y me digan: ‘Che, Juli, te explicamos una cosa, tu familia no se quiere exponer’. Yo les voy a decir que está perfecto. No pasa nada, es entendible. Es demasiado entendible de su parte", reflexionó Furia con cierta tristeza mientras continuaba con las tareas domésticas.