Gran Hermano: Mauro compartió una experiencia personal difícil y Furia lo atacó con su orientación sexual

La relación entre Furia y Mauro en Gran Hermano atraviesa un momento difícil. Aunque al principio mostraron cercanía y hasta tuvieron un vínculo íntimo, con el tiempo empezaron a surgir problemas en su alianza. Furia se sintió atraída por Mauro desde el principio, y apenas él ingresó a la casa, se besaron y tuvieron relaciones sexuales en varias ocasiones. Sin embargo, la relación se volvió tensa cuando Cata, quien había regresado al programa en el repechaje, insinuó que Mauro estaba usando a Furia. A pesar de estos comentarios, Furia optó por ignorarlos.

Hace una semana, Juliana recibió un diagnóstico sorprendente: leucemia en estadio 1, una condición que, por el momento, no requiere tratamiento. A pesar de esto, su personalidad fuerte y decidida la ayudó a mantenerse firme en la casa, enfrentando desafíos semana tras semana en las galas de nominación. Aunque solía quedar en el primer lugar del podio, sus seguidores la apoyaron y permaneció en el programa. Este apoyo fortaleció su determinación, y en un momento llegó a afirmar: "Esta es mi casa".

Durante una actividad el miércoles 1 de mayo, los participantes compartieron detalles sobre sus vidas. En ese momento, mientras Mauro hablaba, Furia se alejó del área del living dejando su micrófono encendido. Se escucharon sus palabras: "Cuando mi abuela no me reconoció más me tuve que encargar de muchas cosas, por ella junto con mi vieja que no me dejó solo tampoco y yo en mi adolescencia me encerraba a jugar a la Play, me acuerdo que no hacía otra cosa porque no estaba bien conmigo mismo, siempre tuve muchos problemas de autoestima incluso los tengo ahora".

Al mismo tiempo, se escuchó a la doble de riesgo comentar sobre las palabras de Mauro: "Lo único que falta, tengo que escuchar al mentiroso este: ‘a mí nunca me faltó nada, nací en cuna de oro, soy gay y no salgo del closet’".

Un poco después, desde la habitación, la cámara enfocó a Furia y al Chino discutiendo sobre el joven de Villa Urquiza. "Igual para mí es el nuevo gay de la casa, no ha salido del closet por su mamá", dijo Furia al Chino, quien intentó cambiar de tema. "¿Igual está chequeadísimo eso para vos?", le preguntó su compañero, a lo que Juliana respondió: "Él ya me lo contó a mí, está en un entorno en el que lo pueden destruir, o sea, ¿viste cuando vos no querés ser destruido por tus amigos o tu familia?, entonces, es un tema muy sentimental por eso él llora tanto, porque tiene un dolor, pero bueno cada uno sale del closet cuando quiere", aclaró rápidamente cuando el Chino le pidió que no hablaran más del tema.

Es importante recordar que en su presentación, Mauro mencionó que tiene 27 años, vive en el barrio porteño de Villa Urquiza, es soltero y nunca estuvo en una relación antes. Estudia y trabaja en marketing, es muy sociable y su pasatiempo es entrenar y jugar al rugby. Además, en el video dijo que es un "Tincho atípico", ya que confesó: "Me gusta salir a fiestas electrónicas, es más este pantalón es el que usé ayer antes de salir".