Gran Hermano: ¿quiénes son los nuevos nominados, luego del reingreso de ex jugadores y las sanciones?

Tras una intensa semana de eventos, la atmósfera en la casa de Gran Hermano se vio envuelta en una nueva gala de nominaciones. Tras la reintegración de ex participantes y las repercusiones de las sanciones a Furia e Isabel, varios concursantes dirigieron sus estrategias de voto hacia otros objetivos, buscando perjudicar a los "Spidermans". Esta táctica tenía como propósito situar a Nicolás, el líder actual, en la encrucijada de elegir entre sus propios aliados.

Entre los concursantes más afectados se encontraba Isabel, quien además de haber sido sancionada y estar en placa por divulgar información externa, también había expuesto su estrategia de juego. Con este peso sobre sus hombros, la asesora de imagen y experta en Taekwondo expresó su pesar a Santiago del Moro, reconociendo su arrepentimiento: "Estoy triste, con mucha responsabilidad por decepcionar a la gente que confió en mí, pasan cosas que no se pueden explicar y yo hoy hice lo que tenía que hacer para poder entender que todo se puede revertir y que se va a revertir porque por algo estoy acá", afirmó la concursante originaria de La Plata.

Previa al inicio de la gala de nominaciones, Isabel agregó: "Yo le agradezco muchísimo a la gente, no pensaba que iba a volver, pasan estas cosas, te agarran así y bueno, la señora (por ella misma) se equivocó, se mordió la lengua la ‘recargada’. La Queen re ‘cagada’".

En este contexto, la primera en emitir sus votos en el confesionario fue Catalina, otra de las reintegradas, quien cuestionó la doble estrategia de juego de Isabel. La pediatra optó por nominar a Agostina y Lisandro. Luego, fue el turno de Zoe, quien señaló a Martin y Lisandro como sus elegidos.

En esta instancia, la dinámica de la nominación experimentó un giro significativo con la anulación de votos que, hasta ese momento, se inclinaban en contra del grupo conocido como los Spidermans. Esta medida se tomó tras la revelación por parte de Gran Hermano de un material audiovisual que evidenciaba un acuerdo entre Catalina y Zoe para dirigir sus nominaciones hacia Lisandro.

Acto seguido, Nicolás, en su calidad de líder de la semana, ejerció su derecho al voto nominando a Joel y Virginia, seguido por Manzana, quien designó a Bautista y Agostina como sus nominados. Posteriormente, Virginia hizo público su veredicto nominando a Lisandro y Bautista.

El flujo del juego prosiguió con la participación de varios concursantes en el confesionario. Bautista, por ejemplo, mencionó a Virginia y Catalina como sus nominadas, mientras que Rosina optó por Agostina y Martín, y Emmanuel señaló a Bautista y Lisandro.

Llegado el momento de Lisandro, el asesor financiero atravesó una semana de particular complejidad tras el retorno de su ex compañera, Isabel. La expectativa del joven por reencontrarse con su aliada de juego se vio frustrada al constatar que los intereses de la rubia divergían notablemente de los suyos.

Este conflicto interno llevó a Lisandro a expresar su desazón y vulnerabilidad en el confesionario horas antes: "El ingreso de Isabel me tiene desequilibrado, estoy bastante mal y sumado ayer a la situación que me tuve que bancar con Julia que me vino a gritar en la cara, eso sumado a Isabel abalando todo eso. Sinceramente cuando entró yo esperaba a mi amiga que se fue, y ayer a la mañana cuando pasó lo que pasó, que la sancionaron, yo esperaba una explicación de por qué tanta distancia, tan rara".

Posteriormente, Lisandro procedió a detallar sus impresiones: "Cuando ella se fue me puse mal. Yo quería que vuelva y no entiendo si es una estrategia, no entiendo qué está haciendo ella, no sé qué le habrá prometido a la gente, no sé si les prometió que iba a jugar con Furia, que me iba a desestabilizar a mi, la noté determinada a que para ella yo soy caca". Tras exponer su estado emocional, Lisandro nominó a Joel y Catalina.

Las nominaciones en el confesionario prosiguieron con Agostina (Bautista y Martín), Martín (Joel y Virginia) y Joel (Bautista y Lisandro). Además, se sumaron los dos puntos otorgados por Lucía a Lisandro al salir de la casa.

Una vez concluida la ronda de nominaciones con todos los participantes habilitados (Furia e Isabel excluidos de esta etapa), los resultados quedaron reflejados de la siguiente manera: Bautista (9 votos), Lisandro (6 votos), Joel (6 votos), Agostina (5 votos), Martín (4 votos), Virginia (4 votos) y Catalina (2 votos).

En consecuencia, la lista de nominados comprendió a seis concursantes: Furia, Isabel, Bautista, Lisandro, Joel y Agostina. De estos participantes, Nicolás, el líder actual de Gran Hermano, deberá seleccionar a uno para su exclusión y nominar a otro en su lugar.