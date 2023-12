Gran Hermano: quiénes son los nuevos participantes

Gran Hermano volvió este fin de semana a la televisión Argentina y ya sumó una gran novedad. Es que Santiago del Moro ya presentó dos nuevos participantes que se sumaron a los 20 que ingresaron inicialmente.

Se trata de Sabrina Cortéz y Bautista Mascia. “Tenemos dos valijas y ya ingresan los dos últimos jugadores de la casa. Adentro no saben absolutamente nada. En un momento se va a abrir la puerta y van a entrar", dijo del Moro, anunciando el ingreso de estos participantes.

Sabrina Cortéz fue la primera en presentarse: “Me dicen la Barbie camionera porque abro la boca y la cago. Mi nombre es Sabrina Cortés, soy mendocina, pero vivo hace 15 años ya en Buenos Aires. Soy contadora pero me dedico a las redes, modelaje, no quiero laburar de contadora, estrés no. Mamá y papá militares, yo también quise ser militar en un momento, todo ese ambiente me encanta. Estoy en pareja, hace siete años, con intermitencias. Mi novio está chicho, me re banca y me deja ser, no es celoso, y yo tampoco. Me ven delicada y no soy eso. Yo por estrategia, si es necesario, estaría con alguien”.

Bautista, nacido en Uruguay, también se presentó ante la audiencia: “Yo no me considero tincho para nada, entiendo que si tengo cositas de tincho, pero yo me considero un tincho evolucionado. Soy Bautista Mascia, y soy de Montevideo, Uruguay. Soy una persona muy inquieta, me dediqué mucho tiempo a la música, ahora tengo una carnicería e hice mucho atletismo. Lo ultimo que hice fue jugar un mundial de rugby en África. No soy problemático pero tengo muchos amigos que me hice en rugby que arranqué agarrándome a trompadas en una cancha, me sale muy mal falsear cosas. Quiero que mi vieja vea el programa y diga: ‘estoy orgullosa de mi hijo’”.

La jornada mostró como ambos fueron ingresando a la casa, primero Sabrina y después Bautista, y como lo recibieron el resto de los participantes. Sabrina, por su parte, ganó el desafío de la prueba líder, por lo que tiene inmunidad asegurada y el pase a la siguiente semana.