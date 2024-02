Gran Hermano: Sabrina Cortéz se reencontró con Alan Simone y confesó qué siente por él

Sabrina Cortez, la participante más reciente en ser eliminada de Gran Hermano, ofreció revelaciones significativas durante su intervención en el debate del lunes por la noche, abordando aspectos relevantes de su vida sentimental y estado emocional tanto antes como durante su permanencia en el programa, junto a sus compañeros de casa.

Uno de los aspectos principales de su testimonio giró en torno a sus sentimientos hacia Alan Simone, su excompañero en el programa, mientras también reconoció la existencia de tensiones con su pareja, Brian Fernández, antes de su ingreso al reality. Cortez profundizó sobre el conflicto emocional que experimentó durante su estancia en Córdoba, donde reflexionó sobre su relación antes de adentrarse en el universo de Gran Hermano.

“Me la jugué... Yo antes de entrar a la casa estuve un mes en Córdoba, replanteándome un montón de cosas de mi relación, que no pude procesar afuera, y que encima me mandan al casting, y yo sabía que venía a Buenos Aires al casting y me enfoqué en eso, no solucioné mi relación”, admitió sobre ese periodo crucial. Sin embargo, el verdadero desafío emergió al ingresar a la casa, como ella misma relató: “Encima viene este pibito con esa sonrisa de mierda que tiene... y claro. Un pibe con el que yo me levantaba y tenía el mate preparado, una amistad muy atenta”.

De esta manera, la concursante compartió abiertamente su atracción hacia Simone, resaltando la calidez y dedicación que éste manifestaba dentro del ámbito de la casa, lo cual contrastaba con la falta de atención percibida en su relación anterior. “Quiero ser sincera con ustedes, yo venía de una relación donde no tenía atención, era una persona que no tenía atención”, confesó sobre su situación con Brian antes de sumergirse en la experiencia del reality.

No obstante, subrayó su decisión de no profundizar en sus sentimientos hacia Alan durante su estancia en la casa: "Me parecía un montón jugármela adentro de la casa y bueno, no sé". Asimismo, analizó su desempeño en el juego: "Me hubiese gustado no procesar tantas cosas de tantos años de arrastre ahí adentro de la casa y poder jugar".

Luego, llegó el momento del encuentro en el estudio, un ambiente completamente nuevo para ambos, que no habían tenido la oportunidad de verse fuera de la convivencia forzada por el juego. Tras un emotivo abrazo celebrado por todos los presentes, mientras ella, con una sonrisa en el rostro, le aseguraba "no acordaba de tu cara", surgió la inevitable pregunta sobre los siguientes pasos para ambos en cuanto al inicio de una relación.

El conductor trató de indagar: "Chicos, ¿se van a chapar o no? ¿qué son? Yo sé que ustedes no tienen que poner un título ni nada, pero desde el afuera queremos saber qué onda. ¿Se gustan?", mientras ambos se miraban y se reían cómplicemente sin poder dar una respuesta clara. Entonces, Del Moro les preguntó directamente si tenían previsto pasar la noche juntos en el hotel, recordando que después de salir del programa, aún permanecen aislados por un tiempo más. Sin titubear, Sabrina respondió: "Qué sé yo, la producción es la que maneja eso", en ese momento su expresión se volvió más seria y, mirando a los ojos a Alan, le propuso: "¿Querés venir a cenar conmigo?".

"No va a pasar nada más", aclaró de inmediato la concursante rubia, mientras lo tocaba y seguía mostrándose exultante: "Es tan raro verte acá". Sin embargo, el incipiente momento romántico se interrumpió cuando Julieta Poggio, miembro del panel y exconcursante del programa, preguntó: "Sabri, ¿estás soltera?", a lo que su interlocutora simplemente se limitó a responder: "No sé, pregúntenle a Brian, pero creo que sí. No pude hablar y la verdad es que no quiero meterme mucho ahí. Calculo que sí, y hay un montón de cosas que tenemos que hablar y poner papeles en la mesa de mí parte y seguramente de la de él también".

Sabrina Cortéz y Alan Simone

La evidente complicidad reflejada en las miradas de ambos participantes no pasó desapercibida para el conductor del programa, quien buscó indagar sobre la naturaleza de su conexión. "Yo ya lo dije, me atraía mucho que una persona se preocupe por mí, me daba atención. me buscaba, me preparaba el mate, nos cagábamos de risa, era una persona para mí magnética, me hacía pasarla muy bien", detalló ella sin titubear. Por su parte, Alan afirmó: "La relación de nosotros era de amigos pero obvio, sabía que me gustaba".

Es importante recordar que Brian Fernández y Sabrina mantienen una relación desde hace ocho años, aunque días antes de la salida de la casa, él publicó una carta abierta en la que manifestó que ella había "perdido la cabeza" y no estaba de acuerdo con su comportamiento en el reality. Sabrina estaba al tanto de esto, ya que cuando Santiago ingresó a la casa unos días antes, ella le informó que Brian le había enviado un mensaje, pero luego se retractó y lo sustituyó por uno enviado por su madre. "O sea, que estoy soltera", concluyó Sabrina más tarde al analizar la situación con sus compañeros.

Posteriormente, fue Santiago quien reveló el contenido del mensaje que Brian había enviado a Sabrina. Lo hizo durante una gala en la que se dirigió exclusivamente al público y no a los participantes, asegurándose de que Sabrina no estuviera informada sobre ello. "El mensaje de Brian decía ‘Incondicional’", afirmó. Inmediatamente, el público presente en el estudio comenzó a gritar "cornudo", y el conductor intervino: "Hay un dicho que dice que ‘de los cuernos y de la muerte no se salva nadie’. De esto se hará cargo ella cuando salga. Es un tema de ellos. Él mandó el mensaje y luego pidió que lo bajen, así que entró el de su mamá. Yo se los tenía que contar porque esto es un reality".