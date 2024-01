Gran Hermano: Sabrina mortificada por la reacción de su novio ante la infidelidad con Alan

Sabrina Cortez atraviesa un momento complicado en su experiencia en Gran Hermano (Telefe). Después de vivir un intenso encuentro con Alan dentro del reality, la participante se enfrenta a una desagradable sorpresa: su novio, Brian Fernández, decidió eliminar el mensaje que le iba a enviar mientras ella permanece en la casa.

Santiago del Moro informó a Sabrina que la producción había cambiado la comunicación de su pareja por un mensaje de su mamá, desatando preocupaciones en la joven. Durante una conversación con sus compañeros, la rubia expresó sus temores: "Cambiarlo significa que Brian ya no está interesado, que ha pasado a otra cosa", comentó mientras debatían sobre los eventos recientes en el programa.

Profundizando en sus pensamientos, añadió: "Esto implica que no recibirá ningún mensaje, que Brian ya no forma parte de mi vida". A pesar de la tristeza, la modelo demostró su determinación para seguir con su estrategia en el certamen. "En definitiva, no cambia nada para mí, pero lo sé", afirmó, dejando perplejos a sus compañeros, quienes quisieron entender a qué se refería.

"Sigo siendo la misma aquí adentro. Lo único que me preocupa es que, primero, las cosas no se pueden hablar, pero lo que me preocupa más es decir mañana en la nominación 'Brian, te amo, saludos a la familia', y que me miren así (pone cara de pocos amigos) y me digan 'andate a la c... de tu madre, pendeja de mier...'", concluyó Sabrina, revelando sus inquietudes sobre el posible rechazo de sus compañeros ante la situación con Brian.