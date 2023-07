Guillermo Montenegro: El exembajador argentino en Uruguay que busca la reelección en Mar del Plata

Con el objetivo cumplido de sacar a Mar del Plata “del estancamiento“ el intendente que va por la reelección le contó a El Observador las razones que lo llevan a busca un nuevo periodo como alcalde la ciudad icono del turismo argentino.

Montenegro dice que no le preocupa pelear contra el aparato estatal de la Anses que conduce su rival, la candidata de Unión por la Patria, Fernanda Raverta, y asegura que el desafío para lo que viene tiene que ver con profundizar un modelo que tiene como eje, más allá del turismo, lo productivo.

La experiencia como embajador en Uruguay también la aporta una mirada distinta. Monetenegro no duda en resaltar la capacidad de la política uruguaya para definir rumbos y sostenerlo. Algo que desea aplicar en Mar del Plata.

¿Por qué va por un segundo mandato? ¿Qué cuentas pendientes quedaron en estos casi cuatro años de gestión?

Para avanzar y concretar las ideas desde la visión de ciudad que empezamos a construir. Porque el primer día que asumí tenía muy claro que queríamos salir del estancamiento en el que estaba Mar del Plata. Y yo quiero que siga en este camino, que siga siendo la ciudad del sí. Para que juntos le digamos sí a una Mar del Plata activa, con laburo y con empuje.

Una Mar del Plata que elimina la burocracia, que acompaña al sector privado para que pueda crecer. Sea la empresa que nos elige para apostar o el emprendedor que elige seguir creyendo y abrir un comercio. Porque ambos generan laburo.

Actividad del intendente junto a jubilados

¿Qué desafíos avizora en caso de llegar a un segundo mandato?

Esto va alineado con lo que mencioné antes. El objetivo, y el desafío es profundizar el camino que empezamos a recorrer, poder avanzar con el Distrito Tecnológico y el desarrollo que implica para la ciudad y el sector productivo.

El Parque Industrial también es otro de los ejes. Hoy estamos en un 100% de ocupación, en los últimos años adjudicamos todo lo que nos quedaba disponible y estamos trabajando en concretar un segundo Parque.

Fortalecer la diversidad productiva que tiene General Pueyrredon es sin dudas una prioridad.

¿Por qué no se inclinó por alguno de los dos precandidatos presidenciales de Juntos?

Porque si me tengo que definir por un lado me defino por el modelo Mar del Plata. Obviamente que yo pienso en mi ciudad y no tengo ninguna duda que todos los que compartimos este espacio compartimos también los mismos valores. Tengo claro que los dos me van a acompañar en este camino para defender a los marplatenses. Y por supuesto me ilusiona pensar que vamos a poder trabajar juntos por la ciudad, con los recursos que todos estos años no llegaron porque fuimos discriminados.

¿Qué opina de la fórmula Raverta-Pulti?

Yo no tengo que opinar de las otras fórmulas, eso tienen que hacerlo los vecinos. Yo puedo hablar de nuestro equipo de trabajo. Somos una coalición de gobierno que trabaja junto a los marplatenses desde el primer día.

Todos compartimos la firmeza para defender a la ciudad; la honestidad, la transparencia y la austeridad con los recursos. Somos gente que tiene muy claro cuales son los problemas de los vecinos, el compromiso con ellos y sobre todo compartimos todos los valores.

Montengro de campaña, con los vecinos de Mar del Plata

¿El aparato de La Anses pesa en la campaña?

Creo que los marplatenses tienen muy claro quien estuvo cuando la ciudad lo necesitaba y también creo que no se trata de una cuestión de aparato concebir cómo estamos en la cuestión pública.

Cuando yo veo, por ejemplo, que directores o secretarios entregan computadoras que no se corresponden con su cargo y sí, ahí tengo que decir que no estoy de acuerdo con el uso de los recursos del Estado. Y puedo ir incluso a un caso que nos tocó más de cerca como marplatenses que es El Marquesado: que un organismo del Estado entregue 130 hectáreas en primera línea frente al mar es pensar que son recursos de una persona cuando son recursos de todos los marplatenses, de todos los argentinos. No luchamos contra un aparato si no contra un modelo de pensamiento.

La oposición da por sentado que su candidatura es testimonial. ¿Si gana Juntos por el Cambio se irá a trabajar al Ejecutivo Nacional?

Bajo ningún concepto.

¿Mar del Plata sufrió discriminación por parte de la provincia y la nación? ¿Y cómo revertir esta discriminación que sufre la ciudad?

Sí, claramente que hubo discriminación. Desde Provincia y Nación le dieron distinta importancia a nuestra ciudad por el color político.

Cuando veo que General Pueyrredon es el Municipio 135 de 135 en los adelantos del tesoro nacional, u obras como la de la rambla que hace más de dos años están frenadas. Y por supuesto que esto me da bronca, pero no por mí, sino por todos los marplatenses. No es solamente porque no lleguen los fondos que nos corresponden, sino porque las decisiones de dónde se disponía el dinero que por alguna razón político-partidaria decidían enviar, no era para las prioridades de la ciudad.

También es necesario decir que cuando no envían el dinero que corresponde piensan que me perjudican a mí, Guillermo Montenegro, por un color político, y en realidad perjudican a los vecinos.

¿Usted fue embajador argentino en Uruguay, qué ofertas tiene Mar del Plata para el turista uruguayo que está viniendo al país gracias a la ventaja cambiaria?

Tenemos muchas ofertas para que vengan a visitarnos, y no solo porque es la ciudad más linda del mundo. Acá se corrió el Enduro, que este año se vuelve a correr; volvió a jugar la selección de básquet argentina, gaming, gastronomía. Nosotros entendemos Mar del Plata como una ciudad activa los 12 meses del año, y entendemos que cada evento a gran escala trae movimiento y turismo, y eso genera laburo para los vecinos.

Hoy Mar del Plata no es solamente un destino de playa. Hoy es una plaza gastronómica con eventos para que quienes nos eligen puedan disfrutar durante todo el año.

¿Conociendo bien la política uruguaya, que rescata y que se podría imitar en el país y en su ciudad?

Creo que sin dudas hay muchas cosas para destacar, pero sobre todo me parece importante el que no se dé marcha atrás en las decisiones políticas, que sean algo que se mantiene más allá de quién esté gobernando.